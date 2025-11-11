В Украине резко подорожали популярные продукты

фото: glavred.info

Цены на продукты выросли на 15,6% за год

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госстат.

Как отмечается, инфляция на потребительском рынке в октябре 2025г. по сравнению с сентябрем составила 0,9%, с октябрем 2024г. – 10,9%. Базовая инфляция в октябре 2025г. по сравнению с сентябрем составила 0,6%, с октябрем 2024г. – 10,2%.

На потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,6%. Больше всего (на 11,0% и 10,4%) подорожали яйца и овощи. На 7,1-1,0% выросли цены на сало, продукты переработки зерновых, молоко, рыбу и продукты из рыбы, подсолнечное масло, безалкогольные напитки, хлеб, масло, мясо и мясопродукты, сыры. В то же время на 2,6–0,2% снизились цены на фрукты, сахар, рис и макаронные изделия.

Как сообщалось, в Украине резко изменились цены на томаты. Сейчас в среднем цена составляет 70–80 гривен за килограмм. Это на 13% меньше, чем раньше.