17:59  11 ноября
Завтра в Украине будет холодно и дождливо
08:44  11 ноября
Во Львове вспышка кишечной инфекции в лицее: госпитализированы 17 человек
07:49  11 ноября
Трагическое ДТП на Ровещине: 16-летний юноша сбил мужчину и загадочно умер
UA | RU
UA | RU
11 ноября 2025, 15:39

В Украине резко подорожали популярные продукты

11 ноября 2025, 15:39
Читайте також українською мовою
фото: glavred.info
Читайте також
українською мовою

Цены на продукты выросли на 15,6% за год

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госстат.

Как отмечается, инфляция на потребительском рынке в октябре 2025г. по сравнению с сентябрем составила 0,9%, с октябрем 2024г. – 10,9%. Базовая инфляция в октябре 2025г. по сравнению с сентябрем составила 0,6%, с октябрем 2024г. – 10,2%.

На потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,6%. Больше всего (на 11,0% и 10,4%) подорожали яйца и овощи. На 7,1-1,0% выросли цены на сало, продукты переработки зерновых, молоко, рыбу и продукты из рыбы, подсолнечное масло, безалкогольные напитки, хлеб, масло, мясо и мясопродукты, сыры. В то же время на 2,6–0,2% снизились цены на фрукты, сахар, рис и макаронные изделия.

Как сообщалось, в Украине резко изменились цены на томаты. Сейчас в среднем цена составляет 70–80 гривен за килограмм. Это на 13% меньше, чем раньше.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Госстат цены продукты экономика статистика
Средняя зарплата в Украине превысила 26 тысяч гривен: где платят больше всего
09 ноября 2025, 14:18
Молочные продукты "на вес золота": какие цены в Украине на кефир, сметану и молоко
08 ноября 2025, 22:20
В Украине подешевел популярный овощ: сколько теперь нужно платить за килограмм
07 ноября 2025, 23:50
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Продавали "туры" в Польшу: во Львовской области задержали переправителей
11 ноября 2025, 18:15
Завтра в Украине будет холодно и дождливо
11 ноября 2025, 17:59
Обещал заработать на криптовалюте: на Прикарпатье мужчина уговорил девушку на сайте знакомств инвестировать в фейковую платформу
11 ноября 2025, 17:55
Бывший вице-премьер-министр Чернышов оказался в эпицентре нового коррупционного скандала
11 ноября 2025, 17:46
Сожженный флаг РФ и украинские символы: партизаны на оккупированном Запорожье напоминают россиянам о сопротивлении
11 ноября 2025, 17:35
Стало известно, какие псевдонимы использовали Миндич и другие фигуранты коррупционных дел
11 ноября 2025, 17:33
В Украине может подорожать дизельное топливо: эксперт назвал цену
11 ноября 2025, 17:30
В Запорожской области начали принудительную эвакуацию семей с детьми
11 ноября 2025, 17:12
Жительницу Тернопольщины судили за кражу 377 початков кукурузы: какой приговор
11 ноября 2025, 17:12
На Днепропетровщине женщина жестоко расправилась с 69-летней пенсионеркой
11 ноября 2025, 17:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »