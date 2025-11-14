Ілюстративне фото

На українському ринку знову змінилась вартість картоплі. Стало відомо, які тепер цінники в магазинах

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Експерти зазначили, що виробники зараз намагаються продати більше картоплі, яка не придатна для зберігання. Проте це було складно зробити, тому тепер фермери знижують ціни.

Зазначається, що зараз відвантажують якісну картоплю по 7-13 гривень за кілограм. Це на 14% дешевше, аніж минулого тижня.

Кілограм картоплі в середньому в популярних мережах коштує:

Auchan 15,30 гривні за кілограм;

15,30 гривні за кілограм; Megamarket 15,90 гривні за кілограм;

15,90 гривні за кілограм; АТБ 11,99 гривні за кілограм;

11,99 гривні за кілограм; Сільпо 18 гривень за кілограм;

18 гривень за кілограм; Varus 13,90 гривні за кілограм.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні за останній рік у 2,2 раза подорожчали яблука. При цьому експерти прогнозують, що популярний фрукт до кінця року знову зросте в ціні.