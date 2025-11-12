11:17  12 ноября
12 ноября 2025, 11:26

Кличко предлагает снизить возраст призыва из-за нехватки солдат в Украине

12 ноября 2025, 11:26
Фото: из открытых источников
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина сталкивается с "огромными проблемами" в поиске солдат и призвал снизить возраст призыва в армию

Об этом он рассказал в разговоре с Axel Springer Global Reporters Network, в который входит издание Politico, передает RegioNews.

По словам Кличко, сейчас украинцев мобилизуют с 25 лет, хотя раньше служили с 18 лет. Он предложил снизить этот возраст до 22-23 лет.

"У нас есть огромные проблемы с солдатами – с человеческими ресурсами… Раньше в армии служили 18-летние, но это же дети", – отметил Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что почти четыре года войны оказали негативное влияние на способность Украины пополнять свои ряды. Он добавил, что российские войска продолжают наступление, "как в компьютерной игре – они просто наступают, несмотря на погибших солдат".

Кличко также отметил, что рекордное количество мужчин выезжает в Европу, что усугубляет ситуацию с набором. В августе правительство разрешило мужчинам от 18 до 22 лет уезжать из страны, что привело к значительному росту числа украинцев, получающих временную защиту в ЕС.

В сентябре страны ЕС предоставили более 79 000 решений о временной защите, больше всего в Германии и Польше.

"Мы будем рады, если половина молодых людей вернется, но для этого нам нужны мир, рабочие места и высокое качество жизни. После войны нас ждут огромные вызовы", – добавил Кличко.

Напомним, 30 октября президент Владимир Зеленский подписал законы, продолжающие военное положение и мобилизацию еще на 90 дней – до 3 февраля 2026 года. Это продолжение военного положения и мобилизации в Украине стало уже 17-м с начала полномасштабной войны.

Читайте также: Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково

