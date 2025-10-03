Украинцы 18-22 лет массово едут в Польшу: пограничники назвали рекордные цифры сентября

Иллюстративное фото: из открытых источников

В сентябре количество украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, пересекших границу с Польшей, выросло более чем в 10 раз по сравнению с предыдущим месяцем

Об этом сообщили в пограничной службе Польши в ответ на запрос ZAHID.NET, передает RegioNews.

По данным польской пограничной службы, с 28 августа по 28 сентября в Польшу въехало более 56 тыс. украинцев этой возрастной категории, тогда как выехало – более 19,2 тыс. Количество покидающих страну за месяц возросло более чем в 3,5 раза.

В Украине официальной статистики относительно украинцев 18-22 лет, выехавших за границу или вернувшихся после нового правительственного решения, пока не предоставляют.

Напомним, 12 августа президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству упростить пересечение государственной границы для украинцев до 22 лет.

27 августа Кабинет министров опубликовал постановление о пересечении государственной границы мужчинами в возрасте от 18 до 22 лет. В постановлении отмечается, что во время военного положения за границу могут выезжать мужчины до 22 лет включительно.

