Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково

Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной

В Украине продолжается полномасштабная война. А это значит, что продолжается военное положение, всеобщая мобилизация – и все ограничения, связанные с этими процессами. В частности, запрет на пересечение государственной границы Украины (в направлении выезда). Но власти решили несколько подкорректировать одно из правил военных времен – и столкнулись с не очень положительной реакцией как оппозиции, так и общества.

Так в 21 или 22 года?

Речь идет о разрешении выезжать из Украины военнообязанным гражданам в возрасте... Собственно, уже даже здесь возникла проблема. Потому что сначала постоянный представитель Кабинета Министров Украины при Верховной Раде Тарас Мельничук, комментируя идею президента Владимира Зеленского об открытии границ для молодежи, написал о том, что право беспрепятственного выезда за границу получат граждане "22 включительно".

Впоследствии выяснилось, что формула "18-22" касается тех граждан, которые уже отметили 18-летие, но еще не имеют 22-х лет. Собственно, это было и так понятно, по крайней мере, каждому, кто имеет полное среднее образование и понимает украинский язык – "от 18 до 22" именно и означает, что верхний предел для этого возрастного промежутка есть день, когда гражданину исполняется 22 года.

Зачем Мельничуку нужно это уточнение – не очень понятно. Можно предположить, что он ошибся. Но есть и другая версия. Когда идея поднятия завесы на границах Украины только появилась, многие восприняли ее как разрешение украинским студентам, поступившим в 17 лет в иностранные вузы – возвращаясь домой на каникулы, выезжать на учебу. Именно поэтому будущее нововведение расценивали именно так – 17+5=22, так что 22-летние еще будут учиться в вузах, заканчивать обучение, поэтому и для них граница должна быть открытой. Впрочем, все это только домыслы.

Зачем еще и военно-учетный документ?

Другая проблема, вернее, недоразумение возникло с самим процессом выезда для будущей привилегированной части украинского общества. В Государственной пограничной службе Украины заявили, что для выезда за границу после вступления в силу постановления КМУ (которое, по словам оппозиционного нардепа Алексея Гончаренко, уже еще дописывали даже после голосования в правительстве) граждане категории 18-22 должны иметь при себе военно-учетный документ.

Не очень понятно, зачем нужно такое требование. Как известно, находящиеся на военном учете украинские граждане с 16/17 до 25 лет имеют статус призывника (существуют исключения, но они лишь подтверждают правило) и не подлежат мобилизации. И сегодня 17-летние украинцы, которые уже взяты на военный учет, но еще не стали совершеннолетними гражданами – для выезда за границу должны предоставить только загранпаспорт. Никаких военно-учетных документов от них никто не требует.

Зачем требовать от 19-летнего призывника документа, который от призывника 17-летнего никто не требовал? Логика в таком шаге не прослеживается. Зато раскрывается огромное место для манипуляции. К примеру, сразу появилась версия о том, что такие граждане будут добровольно или не очень переведены в другую категорию, из "призывников" в "военнообязанные". И, соответственно, могут быть мобилизованы.

Чем предпенсионеры полезнее молодежи?

Вообще говоря, все это – детали, с которыми еще придется разобраться. И, скорее всего, они будут уточнены и зарегулированы. А вот стратегический вопрос – зачем вообще вся эта история – похоже, останется без ответа.

А вопрос этот действительно не один. Скажем, если подойти со стороны комплектования армии. Зачем выпускать за границу 20-21-летних граждан, часть (возможно, большая) из которых просто не вернется на родину, чтобы в 25 лет не быть мобилизованными – и при этом тащить в армию 55-59-летних мужчин? Совершенно очевидно, что мужчины в возрасте 50+ в украинских условиях значительно менее пригодны к военной службе. Кроме того, у этой категории уже есть определенные обязательства – скажем, рабочие, семейные и т.п. Таким образом, выдергивая этих граждан, государство наносит удар по собственной экономике.

Конечно, молодежь – это будущее нашей страны. Но, во-первых, этого грядущего может и не быть. Мы живем в такой ситуации, когда судьба Украины на десятилетие, на столетие вперед решается именно здесь и сейчас – в 2025-м, возможно, еще в следующих годах. Если эта судьба решится не в пользу Украины – что государству, обществу, что они сохранили молодежь? Для кого, для какой страны, для какого режима они сохранят их? Очевидно, что в случае поражения Украины – для чужой.

Во-вторых, как уже было сказано – часть молодежи не вернется в Украину, это совершенно очевидно. То есть мобилизовать их в 25 лет будет невозможно. Таким образом, если говорить цинично и практически, то Украина теряет одновременно и сегодняшний, и завтрашний потенциал.

Единственный логический – и несколько конспирологический – вывод из этой истории следующий. Украинские власти считают, что полномасштабная война со всеми ограничениями военного положения не продлится дольше двух-трех лет. Так что если нынешние 21-летние будут достигать 25-летнего возраста – их уже не нужно будет мобилизовать, и они спокойно вернутся на родину. Хотя даже это не факт – мы видим, как женщины, которых никто не мобилизует, не спешат возвращаться в Украину, даже в те регионы, где воздушная тревога звучит все реже и реже (и удар по Мукачеву здесь не должен сбивать нас с толку – это был удар по конкретному промышленному объекту, потому что очевидно, что использовать такие дорогие ракеты, как "Кинжал", для того чтобы разрушить жилой дом где-то на Закарпатье, россияне уже не могут себе позволить; бить по гражданским в прифронтовых регионах – да, но там используется гораздо более дешевое оружие).