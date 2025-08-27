Фото: Кабмин

С завтрашнего дня украинские мужчины в возрасте 18-22 лет получат возможность легально выезжать за границу по новым правилам Кабмина

Об этом идет речь в постановлении Кабинета Министров Украины, передает RegioNews.

Соответствующее постановление Кабинета Министров опубликовано на официальном сайте правительства и вступает в силу на следующий день после публикации.

Министерство внутренних дел уточнило условия пересечения границы. Для выезда необходимо иметь действительный паспортный документ, дающий право на выезд за границу, а также военно-учетный документ. Он может быть как в бумажной, так и в электронной форме и предъявляется по требованию пограничников.

В то же время постановление не распространяется на лиц, занимающих определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Для них выезд за границу возможен только в служебную командировку.

Ранее Кабмин разрешил выезд только для мужчин до 21 года включительно. Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что после бурных обсуждений в соцсетях правительство быстро обновило документ, расширив возрастной диапазон до 22 лет включительно.

Напомним, Государственная пограничная служба Украины разъяснила порядок выезда мужчин в возрасте от 18 до 22 лет за границу.