27 августа 2025, 15:54

Мужчины 18-22 лет смогут выезжать из Украины уже завтра - постановление Кабмина

27 августа 2025, 15:54
Фото: Кабмин
С завтрашнего дня украинские мужчины в возрасте 18-22 лет получат возможность легально выезжать за границу по новым правилам Кабмина

Об этом идет речь в постановлении Кабинета Министров Украины, передает RegioNews.

Соответствующее постановление Кабинета Министров опубликовано на официальном сайте правительства и вступает в силу на следующий день после публикации.

Министерство внутренних дел уточнило условия пересечения границы. Для выезда необходимо иметь действительный паспортный документ, дающий право на выезд за границу, а также военно-учетный документ. Он может быть как в бумажной, так и в электронной форме и предъявляется по требованию пограничников.

В то же время постановление не распространяется на лиц, занимающих определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Для них выезд за границу возможен только в служебную командировку.

Ранее Кабмин разрешил выезд только для мужчин до 21 года включительно. Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что после бурных обсуждений в соцсетях правительство быстро обновило документ, расширив возрастной диапазон до 22 лет включительно.

Напомним, Государственная пограничная служба Украины разъяснила порядок выезда мужчин в возрасте от 18 до 22 лет за границу.

27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
