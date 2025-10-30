Зеленский подписал законы, продолжающие военное положение и мобилизацию
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 30 октября, подписал законы, продолжающие военное положение и мобилизацию еще на 90 дней
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.
Президент подписал соответствующие законы №14128 и №14129. Таким образом, военное положение и мобилизация в Украине с 5 ноября 2025 года продолжаются еще на 90 дней и будут действовать по меньшей мере до 3 февраля 2026 года.
Это продолжение военного положения и мобилизации в Украине стало уже 17-м с начала полномасштабной войны.
Напомним, ранее Верховная Рада приняла решение о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине. Эти мероприятия вступят в силу с 5 ноября 2025 г. и будут действовать в течение 90 суток.
