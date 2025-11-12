Кличко пропонує знизити вік призову через нестачу солдатів в Україні

Фото: з відкритих джерел

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що Україна стикається з "величезними проблемами" у пошуку солдатів і закликав знизити вік призову до армії

Про це він розповів у розмові з Axel Springer Global Reporters Network, до якої належить видання Politico, передає RegioNews.

За словами Кличка, наразі українців мобілізують з 25 років, хоча раніше служили з 18 років. Він запропонував знизити цей вік до 22-23 років.

"Ми маємо величезні проблеми з солдатами – з людськими ресурсами… Раніше в армії служили 18-річні, але це ж діти", – зазначив Кличко.

Мер Києва підкреслив, що майже чотири роки війни негативно вплинули на здатність України поповнювати свої ряди. Він додав, що російські війська продовжують наступ, "як у комп’ютерній грі – вони просто наступають, не зважаючи на загиблих солдатів".

Кличко також зазначив, що рекордна кількість чоловіків виїжджає до Європи, що погіршує ситуацію з набором. У серпні уряд дозволив чоловікам від 18 до 22 років виїжджати з країни, що призвело до значного зростання кількості українців, які отримують тимчасовий захист у ЄС.

У вересні країни ЄС надали понад 79 000 рішень про тимчасовий захист, найбільше в Німеччині та Польщі.

"Ми будемо раді, якщо половина молодих людей повернеться, але для цього нам потрібні мир, робочі місця та висока якість життя. Після війни на нас чекають величезні виклики", – додав Кличко.

Нагадаємо, 30 жовтня президент Володимир Зеленський підписав закони, які продовжують воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів – до 3 лютого 2026 року. Це продовження воєнного стану і мобілізації в Україні стало вже 17-м з початку повномасштабної війни.

Читайте також: Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго