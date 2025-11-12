09:38  12 листопада
На Київщині поліцейські врятували жінку, яка хотіла стрибнути з водонапірної башти
08:21  12 листопада
Не розрахувався за поїздку: на Рівненщині водій таксі поранив ножем пасажира
08:13  12 листопада
На Львівщині перекинувся шкільний автобус: є постраждалі
UA | RU
UA | RU
12 листопада 2025, 11:26

Кличко пропонує знизити вік призову через нестачу солдатів в Україні

12 листопада 2025, 11:26
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що Україна стикається з "величезними проблемами" у пошуку солдатів і закликав знизити вік призову до армії

Про це він розповів у розмові з Axel Springer Global Reporters Network, до якої належить видання Politico, передає RegioNews.

За словами Кличка, наразі українців мобілізують з 25 років, хоча раніше служили з 18 років. Він запропонував знизити цей вік до 22-23 років.

"Ми маємо величезні проблеми з солдатами – з людськими ресурсами… Раніше в армії служили 18-річні, але це ж діти", – зазначив Кличко.

Мер Києва підкреслив, що майже чотири роки війни негативно вплинули на здатність України поповнювати свої ряди. Він додав, що російські війська продовжують наступ, "як у комп’ютерній грі – вони просто наступають, не зважаючи на загиблих солдатів".

Кличко також зазначив, що рекордна кількість чоловіків виїжджає до Європи, що погіршує ситуацію з набором. У серпні уряд дозволив чоловікам від 18 до 22 років виїжджати з країни, що призвело до значного зростання кількості українців, які отримують тимчасовий захист у ЄС.

У вересні країни ЄС надали понад 79 000 рішень про тимчасовий захист, найбільше в Німеччині та Польщі.

"Ми будемо раді, якщо половина молодих людей повернеться, але для цього нам потрібні мир, робочі місця та висока якість життя. Після війни на нас чекають величезні виклики", – додав Кличко.

Нагадаємо, 30 жовтня президент Володимир Зеленський підписав закони, які продовжують воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів – до 3 лютого 2026 року. Це продовження воєнного стану і мобілізації в Україні стало вже 17-м з початку повномасштабної війни.

Читайте також: Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
призов Україна війна молодь Віталій Кличко мобілізація виїзд за кордон мобілізаційний вік
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Смертельна ДТП на Житомирщині: чоловік потрапив під колеса мікроавтобуса
12 листопада 2025, 11:55
У Львові судили рецидивіста: намагався вербувати свою дружину для роботи на росіян
12 листопада 2025, 11:45
Росіяни атакували FPV-дроном Гуляйполе на Запоріжжі: є поранений
12 листопада 2025, 11:36
На Сумщині зіткнулися "швидка" та легковик: троє травмованих
12 листопада 2025, 11:17
Удар по старій забудові Харкова: вже троє постраждалих
12 листопада 2025, 10:58
Корупція, держзрада та війна: як політична криза ставить Україну під удар
12 листопада 2025, 10:56
На Рівненщині водій таксі вдарив клієнта ножем у спину: подробиці інциденту
12 листопада 2025, 10:55
У Луцьку водій легковика збив двох пішоходів
12 листопада 2025, 10:42
БпЛА росіян убив працівника охорони "Укрзалізниці"
12 листопада 2025, 10:36
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Валерій Пекар
Вадим Денисенко
Марія Берлінська
Всі блоги »