Фонд Стерненко получил 44 млн грн от соглашений со следствием

иллюстративное фото: из открытых источников

По результатам соглашений со следствием о признании виновности по делам САП и НАБУ в фонд Стерненко перечислили 44 млн грн на закупку FPV-дронов для военных

Как передает RegioNews, об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"По результатам заключенных соглашений о признании виновности по делам САП и НАБУ, утвержденным Высшим антикоррупционным судом, 44 млн грн перечислено в БФ Сообщество Стерненко на закупку FPV-дронов воинам ВСУ", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что это один из важных вкладов в обороноспособность подразделений ВСУ, что помогает эффективнее осуществлять ключевые боевые задачи на пути к Победе.

Напомним, 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на разоблачение коррупции в энергетическом секторе.

В состав преступной группы вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие. Участники этой схемы организовали значимую коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

Детективы также проводили обыски у бывшего министра энергетики , а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича , который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.