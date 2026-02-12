17:46  12 февраля
12 февраля 2026, 20:30

В Житомирской области пьяный мужчина напал на полицейских

12 февраля 2026, 20:30
Фото из открытых источников
В Житомирской области задержан мужчина, напавший на правоохранителей. Во время нападения он был нетрезвым

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 6 февраля в городе Чуднов. Прохожий обратился в полицию и указал на нетрезвого мужчину с ножом в руках. Когда страж порядка озвучил требование остановиться и бросить нож, мужчина на него напал. Правоохранители задержали мужчину. К счастью, никто не пострадал.

"Следователи задокументировали все обстоятельства происшествия и изъяли нож. Задержанному, 36-летнему местному жителю, сообщили о подозрении в покушении на убийство работника правоохранительного органа, в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей (ст. 348 УК Украины). Судом ему избрано предупреждение. продолжается", - сообщили в полиции.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, ранее в Харькове мужчина напал с ножом на работников ТЦК и СП во время проверки документов. Военнослужащие получили ранения головы и туловища. Злоумышленник был задержан.

