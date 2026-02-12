17:46  12 февраля
В Одессе полицейские разоблачили работника ТЦК на вымогательстве денег
15:35  12 февраля
В Украине завтра потеплеет до +15 градусов
11:28  12 февраля
Музыкант и военный Юрий Журавель пережил обширный инфаркт
UA | RU
UA | RU
12 февраля 2026, 17:46

В Одессе полицейские разоблачили работника ТЦК на вымогательстве денег

12 февраля 2026, 17:46
Читайте також українською мовою
фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области
Читайте також
українською мовою

Работник ТЦК обещал снять мужчину с розыска и трудоустроить на критическое предприятие с последующим бронированием, а в случае отказа платить запугивал службой на передовой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

По данным правоохранителей, злоумышленник занимал должность в отделении оповещения и имел доступ к учетным сведениям о гражданах.

"Пользуясь этой возможностью фигурант прибег к противоправным действиям. Он подыскивал мужчин, которые находились в розыске за нарушение правил военного учета и обещал им помочь решить эту проблему", – говорится в сообщении.

Взяточник обещал, что за 9000 гривен договорится с коллегами по снятию с розыска. А за 6000 долларов еще и трудоустроит на предприятие критическую инфраструктуру для получения бронирования от прохождения военной службы. Если же "клиент" попытается отказаться, то работник ТЦК угрожал ему мобилизацией и отправкой на фронт.

Злоумышленник уже задержан. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось, в начале февраля в Одессе задержали полицейских, требовавших по 2000 долларов с водителей авто за не доставку их в ТЦК.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ТЦК коррупционная схема коррупция полиция Одесса
Россияне атаковали большую подстанцию в Одесской области: идет разбор завалов
12 февраля 2026, 09:08
В ГСЧС показали последствия атаки российских беспилотников на Одессу
12 февраля 2026, 08:35
Ночная атака на Одессу: повреждены объект инфраструктуры, многоэтажка и рынок
12 февраля 2026, 07:49
Все новости »
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
В Украине стало меньше избирателей
12 февраля 2026, 18:59
На Волыни пьяный мужчина бросил гранату в людей
12 февраля 2026, 18:15
Стало известно, где в Украине сейчас самая тяжелая ситуация с энергетикой
12 февраля 2026, 18:07
Более 19 тысяч похищений: Офис генпрокурора проверяет данные по детям, похищенным РФ
12 февраля 2026, 17:45
На Юге пограничники поразили лодку, спецтехнику и средства связи оккупантов
12 февраля 2026, 17:39
Атаманщина – проклятие Украины, которое на протяжении нашей истории разрушало государственность эффективнее любых внешних врагов
12 февраля 2026, 17:27
Бойцы Госпогранслужбы показали, как уничтожают врага в Харьковской области
12 февраля 2026, 16:59
Спортсмена Гераскевича отметили высокой государственной наградой
12 февраля 2026, 16:31
Агента РФ, который пытался "устроиться" в Службу безопасности в Виннице, приговорили к 15 годам заключения
12 февраля 2026, 16:19
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Все блоги »