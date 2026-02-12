В Одессе полицейские разоблачили работника ТЦК на вымогательстве денег

фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Работник ТЦК обещал снять мужчину с розыска и трудоустроить на критическое предприятие с последующим бронированием, а в случае отказа платить запугивал службой на передовой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

По данным правоохранителей, злоумышленник занимал должность в отделении оповещения и имел доступ к учетным сведениям о гражданах.

"Пользуясь этой возможностью фигурант прибег к противоправным действиям. Он подыскивал мужчин, которые находились в розыске за нарушение правил военного учета и обещал им помочь решить эту проблему", – говорится в сообщении.

Взяточник обещал, что за 9000 гривен договорится с коллегами по снятию с розыска. А за 6000 долларов еще и трудоустроит на предприятие критическую инфраструктуру для получения бронирования от прохождения военной службы. Если же "клиент" попытается отказаться, то работник ТЦК угрожал ему мобилизацией и отправкой на фронт.

Злоумышленник уже задержан. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось, в начале февраля в Одессе задержали полицейских, требовавших по 2000 долларов с водителей авто за не доставку их в ТЦК.