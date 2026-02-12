В Кривом Роге водитель маршрутки вытолкал пассажира с инвалидностью из салона

Фото из открытых источников

В Кривом Роге суд рассмотрел дело водителя маршрутки. Во время ссоры он толкнул пассажира с инвалидностью

Об этом сообщает "Відмо", передает RegioNews.

Инцидент произошел в конце сентября в маршрутке №3. Тогда на остановке на улице Романа Шухевича в салон вошел пассажир льготной категории (с инвалидностью третьей группы). Мужчина занял место позади водителя. Когда маршрутка остановилась на остановке "8 городская больница" по улице Сергея Колачевского, водитель заявил, что дальше движения не будет.

Пассажир попросил, чтобы его довезли до конечной остановки (площади Кольцевой). Однако он получил отказ. Между пассажиром и водителем произошла ссора. Во время конфликта водитель, стоя позади пассажира в салоне, толкнул его в спину. Мужчина не удержал равновесие, выпал из маршрутки и упал на спину, получив ушиб. После этого водитель уехал.

Суд назначил водителю штраф в размере 850 гривен.

Напомним, ранее похожая ситуация произошла в другой маршрутке в Днепре. Тогда водитель 106 маршрута ссорился с ветераном. Он потребовал, чтобы военный платил за проезд, хотя по закону защитники имеют право на льготный проезд в общественном транспорте.