На Киевщине спасатели уже неделю ищут провалившегося под лед водителя автомобиля

фото: ГСЧС

Спасатели уже неделю ищут тело водителя, автомобиль которого 5 февраля провалился под лед на водоеме вблизи Лебедевки в Киевской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Киевщины.

"Уже неделю продолжаются поисковые работы на водоеме вблизи Лебедевки Вышгородского района. Именно здесь 5 февраля спасатели-водолазы обнаружили провалившийся под лед автомобиль и тело погибшего пассажира. Водителя транспортного средства, к сожалению, в салоне не было", – говорится в сообщении.

По состоянию на 12 февраля уже обследовано около 50 000 кв.м. водной поверхности, однако поисковые работы пока не принесли результатов.

Как сообщалось, в Вышгородском районе Киевского водохранилища, во время катания под лед провалился и утонул автомобиль. В результате трагедии погиб один человек, еще один пропавший человек до сих пор разыскивается.