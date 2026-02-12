19:54  12 февраля
На Киевщине спасатели уже неделю ищут провалившегося под лед водителя автомобиля
17:46  12 февраля
В Одессе полицейские разоблачили работника ТЦК на вымогательстве денег
15:35  12 февраля
В Украине завтра потеплеет до +15 градусов
12 февраля 2026, 22:22

Зеленский впервые рассказал детали увольнения Ермака

12 февраля 2026, 22:22
иллюстративное фото: из открытых источников
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уволил Андрея Ермака с должности главы Офиса президента не из-за Миндичгейта

Об этом Зеленский заявил в интервью The Atlantic, передает RegioNews.

В то же время президент отказался признать, что расследование коррупции заставило его уволить Андрея Ермака.

"У меня были свои причины", – заявил глава государства.

Напомним, 28 ноября на фоне скандала коррупции в энергетике заявление на отставку написал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. В этот день утром НАБУ из САП провели обыски в правительственном квартале и квартире руководителя Офиса Президента. Сам Андрей Ермак подтвердил визит антикоррупционных органов и отметил готовность к полному сотрудничеству.

Журналист издания Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на свои источники предположил, что эти следственные действия могут быть связаны со спецоперацией "Мидас" – крупным расследованием по коррупции в энергетическом секторе.

Источники ZN.UA сообщали, что вероятное подозрение касается интереса Ермака к одному из домов в кооперативе "Династия". При этом, по информации "Интерфакс-Украина", после обысков никаких официальных подозрений ему не было вручено.

В тот же вечер президент Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак уходит с должности. При этом глава государства его поблагодарил. Сам же Ермак сообщил, что идет на фонт.

По данным СМИ, антикоррупционные органы все же готовят и в ближайшее время сообщат о подозрении эксглаве ОП.

Украина политика Владимир Зеленский Андрей Ермак Офис президента
11 февраля 2026
07 августа 2025
