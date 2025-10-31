Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 31 октября россияне атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 145 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 90 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушные атаки отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили одну баллистическую ракету и 107 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера" и других типов, атаковавших север, юг и восток страны.

В то же время зафиксировано попадание 36 ударных дронов на 20 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается.

Напомним, ночью 31 октября российская армия совершила серию ударов по жилищному сектору и инфраструктуре города Сумы. По предварительной информации, в результате вражеской атаки травмированы 11 человек, среди них – четверо детей.