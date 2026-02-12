В Украине стремительно дорожают яйца и овощи

иллюстративное фото: из открытых источников

Яйца и овощи бьют рекорды. В частности, сырые продукты в начале года подорожали более чем на 8%

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на заявление Национального банка.

Как отмечается, главный виновник скачка цен – это яйца.

Также выросли цены на овощи: огурцов стало меньше на рынке, а помидоры дорогие, потому что их везут из-за границы. Кроме того, ценники поползли на рыбу и цитрусовые.

В то же время, цены на мясо и бакалея росли медленнее.

Напомним, в Украине ожидается подорожание хлеба и круп. Ожидается, что цены вырастут в ближайшие месяцы.