В Украине стремительно дорожают яйца и овощи
Яйца и овощи бьют рекорды. В частности, сырые продукты в начале года подорожали более чем на 8%
Об этом сообщает Regionews со ссылкой на заявление Национального банка.
Как отмечается, главный виновник скачка цен – это яйца.
Также выросли цены на овощи: огурцов стало меньше на рынке, а помидоры дорогие, потому что их везут из-за границы. Кроме того, ценники поползли на рыбу и цитрусовые.
В то же время, цены на мясо и бакалея росли медленнее.
Напомним, в Украине ожидается подорожание хлеба и круп. Ожидается, что цены вырастут в ближайшие месяцы.
