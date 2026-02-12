17:46  12 февраля
В Одессе полицейские разоблачили работника ТЦК на вымогательстве денег
15:35  12 февраля
В Украине завтра потеплеет до +15 градусов
11:28  12 февраля
Музыкант и военный Юрий Журавель пережил обширный инфаркт
12 февраля 2026, 21:19

Зеленский пригрозил руководителям общин и областей

12 февраля 2026, 21:19
фото: Офис Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые чиновники во время войны недостаточно для украинцев

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

По словам Зеленского, в четверг, 12 февраля, он провел селекторное совещание по ситуации в регионах.

"Всегда видно, кто работает действительно эффективно, а кто только называется властью и делает недостаточно для людей. Конечно, будут выводы", – отметил президент Украины.

Ранее Зеленский рассказал, готов ли он к встрече с Путиным в Москве. По словам президента Украины, встреча с российским диктатором возможна, но не в столице РФ.

11 февраля 2026
Больше всего отрицают выборы те, кто отрицал возможность войны в 2022 году
12 февраля 2026, 20:32
В Житомирской области пьяный мужчина напал на полицейских
12 февраля 2026, 20:30
В Кривом Роге водитель маршрутки вытолкал пассажира с инвалидностью из салона
12 февраля 2026, 20:15
На Полтавщине мужчина издевался над пожилой матерью
12 февраля 2026, 19:55
На Киевщине спасатели уже неделю ищут провалившегося под лед водителя автомобиля
12 февраля 2026, 19:54
Отключение света коснутся всех регионов: в Укрэнерго обнародовали графики на 13 февраля
12 февраля 2026, 19:37
5 тысяч "зелеными" за бронь: в Прикарпатье чиновники Укрзализныци и ГСЧС продавали должности
12 февраля 2026, 19:25
В Украине стало меньше избирателей
12 февраля 2026, 18:59
На Волыни пьяный мужчина бросил гранату в людей
12 февраля 2026, 18:15
