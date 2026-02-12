Зеленский пригрозил руководителям общин и областей
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые чиновники во время войны недостаточно для украинцев
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.
По словам Зеленского, в четверг, 12 февраля, он провел селекторное совещание по ситуации в регионах.
"Всегда видно, кто работает действительно эффективно, а кто только называется властью и делает недостаточно для людей. Конечно, будут выводы", – отметил президент Украины.
12 февраля 2026, 18:15
