Зеленский пригрозил руководителям общин и областей

фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые чиновники во время войны недостаточно для украинцев

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

По словам Зеленского, в четверг, 12 февраля, он провел селекторное совещание по ситуации в регионах.

"Всегда видно, кто работает действительно эффективно, а кто только называется властью и делает недостаточно для людей. Конечно, будут выводы", – отметил президент Украины.

