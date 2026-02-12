17:46  12 февраля
В Одессе полицейские разоблачили работника ТЦК на вымогательстве денег
15:35  12 февраля
В Украине завтра потеплеет до +15 градусов
11:28  12 февраля
Музыкант и военный Юрий Журавель пережил обширный инфаркт
UA | RU
UA | RU
12 февраля 2026, 19:55

На Полтавщине мужчина издевался над пожилой матерью

12 февраля 2026, 19:55
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

81-летняя жительница Полтавщины еще в декабре обратилась к стражам порядка с сообщением о домашнем насилии. Ее 56-летний сын систематически совершал физическое и психологическое насилие, несмотря на предупреждения полицейских

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Известно, что суд назначил мужчине 15 суток административного ареста. Однако это не помогло: он продолжил насилие над пожилой матерью.

"Мы неоднократно проводили профилактическую работу с обидчиком и предупреждали об уголовной ответственности за систематическое насилие. Поскольку мужчина игнорировал требования полиции и продолжил противоправное поведение, мы использовали правовые инструменты для ее прекращения и обезопасили пострадавшую. В настоящее время привлечены социальные службы для поддержки потерпевшей", - сообщили в пресс-службе.

Теперь мужчина получил подозрение.

Полиция Полтавщины призывает граждан не умалчивать о фактах насилия и сообщать на 102. Для безопасного вызова полиции и получения помощи доступны мобильные приложения:

  • "112 Ukraine" – экстренный вызов даже без связи или интернета.
  • "Крылья" – для женщин, страдающих домашним насилием; содержит скрытый "SOS"-сигнал.

Напомним, в Одесской области воспитательницу центра реабилитации детей подозревают в пытках 6-летнего мальчика. В рамках расследования проводятся судебные экспертизы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
домашнее насилие Полтавская область полиция
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
Зеленский пригрозил руководителям общин и областей
12 февраля 2026, 21:19
Больше всего отрицают выборы те, кто отрицал возможность войны в 2022 году
12 февраля 2026, 20:32
В Житомирской области пьяный мужчина напал на полицейских
12 февраля 2026, 20:30
В Кривом Роге водитель маршрутки вытолкал пассажира с инвалидностью из салона
12 февраля 2026, 20:15
На Киевщине спасатели уже неделю ищут провалившегося под лед водителя автомобиля
12 февраля 2026, 19:54
Отключение света коснутся всех регионов: в Укрэнерго обнародовали графики на 13 февраля
12 февраля 2026, 19:37
5 тысяч "зелеными" за бронь: в Прикарпатье чиновники Укрзализныци и ГСЧС продавали должности
12 февраля 2026, 19:25
В Украине стало меньше избирателей
12 февраля 2026, 18:59
На Волыни пьяный мужчина бросил гранату в людей
12 февраля 2026, 18:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Все блоги »