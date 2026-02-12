На Полтавщине мужчина издевался над пожилой матерью

Фото: Нацполиция

81-летняя жительница Полтавщины еще в декабре обратилась к стражам порядка с сообщением о домашнем насилии. Ее 56-летний сын систематически совершал физическое и психологическое насилие, несмотря на предупреждения полицейских

Об этом сообщает полиция Полтавской области

Известно, что суд назначил мужчине 15 суток административного ареста. Однако это не помогло: он продолжил насилие над пожилой матерью.

"Мы неоднократно проводили профилактическую работу с обидчиком и предупреждали об уголовной ответственности за систематическое насилие. Поскольку мужчина игнорировал требования полиции и продолжил противоправное поведение, мы использовали правовые инструменты для ее прекращения и обезопасили пострадавшую. В настоящее время привлечены социальные службы для поддержки потерпевшей", - сообщили в пресс-службе.

Теперь мужчина получил подозрение.

Полиция Полтавщины призывает граждан не умалчивать о фактах насилия и сообщать на 102. Для безопасного вызова полиции и получения помощи доступны мобильные приложения:

"112 Ukraine" – экстренный вызов даже без связи или интернета.

"Крылья" – для женщин, страдающих домашним насилием; содержит скрытый "SOS"-сигнал.

