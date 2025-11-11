11:27  11 листопада
На Сумщині в ДТП загинули троє людей, ще двоє постраждали
08:44  11 листопада
У Львові спалах кишкової інфекції в ліцеї: госпіталізовано 17 осіб
07:49  11 листопада
Трагічна ДТП на Рівненщині: 16-річний юнак збив чоловіка і загадково помер
11 листопада 2025, 16:21

Фонд Стерненка отримав 44 млн грн від угод зі слідством


ілюстративне фото: з відкритих джерел
За результатами угод зі слідством про визнання винуватості у справах САП та НАБУ в фонд Стерненка перерахували 44 млн грн на закупівлю FPV-дронів для військових

Як передає RegioNews, про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"За результатами укладених угод про визнання винуватості у справах САП та НАБУ, які затверджені Вищий антикорупційний суд, 44 млн грн перераховано в БФ Спільнота Стерненка на закупівлю FPV-дронів воїнам ЗСУ", – повідомили у відомстві.

Зазначається, що це один із важливих внесків в обороноздатність підрозділів ЗСУ, "що допомагає ефективніше здійснювати ключові бойові завдання на шляху до Перемоги".

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію в Україні, спрямовану на викриття корупції в енергетичному секторі.

До складу злочинної групи увійшли як чинні, так і колишні посадовці енергетичної галузі, відомий бізнесмен та інші особи. Учасники цієї схеми організували значущу корупційну систему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Детективи також проводили обшуки у колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка.

Крім цього, обшуки здійснювалися у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який, за інформацією ЗМІ, залишив країну за кілька годин до проведення обшуків.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.

11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
07 серпня 2025
