Фонд Стерненка отримав 44 млн грн від угод зі слідством

ілюстративне фото: з відкритих джерел

За результатами угод зі слідством про визнання винуватості у справах САП та НАБУ в фонд Стерненка перерахували 44 млн грн на закупівлю FPV-дронів для військових

Як передає RegioNews, про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"За результатами укладених угод про визнання винуватості у справах САП та НАБУ, які затверджені Вищий антикорупційний суд, 44 млн грн перераховано в БФ Спільнота Стерненка на закупівлю FPV-дронів воїнам ЗСУ", – повідомили у відомстві.

Зазначається, що це один із важливих внесків в обороноздатність підрозділів ЗСУ, "що допомагає ефективніше здійснювати ключові бойові завдання на шляху до Перемоги".

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію в Україні, спрямовану на викриття корупції в енергетичному секторі.

До складу злочинної групи увійшли як чинні, так і колишні посадовці енергетичної галузі, відомий бізнесмен та інші особи. Учасники цієї схеми організували значущу корупційну систему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Детективи також проводили обшуки у колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка.

Крім цього, обшуки здійснювалися у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який, за інформацією ЗМІ, залишив країну за кілька годин до проведення обшуків.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.