В Херсонской области россияне убили мужчину

Российские военные регулярно атакуют Херсонщину. На этот раз стало известно о местном жителе, погибшем в результате вражеского удара

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА, передает RegioNews.

По словам Александра Прокудина, в феврале в результате вражеской атаки 52-летний мужчина из Антоновки получил ранения, несовместимые с жизнью.

"Мои искренние соболезнования родным и близким убитого", - написал глава ОВА.

Напомним, ночью 11 февраля, в городе Богодухов Харьковской области, враг нанес удар ударным беспилотником по частному сектору. Попадание произошло в жилой дом, полностью разрушенный. Из-под завалов спасатели изъяли тела четырех погибших: 34-летнего мужчину и троих детей – двух годовалых мальчиков и двухлетней девочки. З5-летняя беременная женщина получила ранения.