Украина либо будет соборной, либо ее не будет вообще

Пророчество (моим правым братьям и сестрам)

иллюстративное фото: из открытых источников

Украина либо будет соборной (а значит, разнообразной, инклюзивной, многоукладной, многоязычной, мультирелигиозной, мультисубкультурной – одно слово сложной) или ее не будет вообще.

Украинская идентичность, язык, культура – это средоточие украинского мира, вокруг которого должны вращаться множество субкультур, языков, идентичностей, исторических нарративов и т.п., а не прокрустовое ложе для других составляющих украинской соборности.

Любая монополия (в том числе и украинская) убивает Украину, призванную быть землей свободы и возможностей.