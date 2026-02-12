На Днепропетровщине ребята украли генератор возле супермаркета

Фото: Нацполиция

Инцидент произошел в городе Верховцево. Там у одного из супермаркетов украли генератор

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Правоохранители установили злоумышленников. Ими оказались двое местных жителей 19 и 27 лет, которые раньше уже имели проблемы с законом. Они ночью с помощью плоскогубцев повредили металлический бокс для хранения оборудования, после чего украли генератор.

"Следователи, при процессуальном руководстве Жовтоводской окружной прокуратуры, завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. Фигурантам инкриминируют совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

