15:59  12 февраля
Во Львове СБУ задержала российского корректировщика, который "сливал" координаты Сил обороны
15:35  12 февраля
В Украине завтра потеплеет до +15 градусов
11:28  12 февраля
Музыкант и военный Юрий Журавель пережил обширный инфаркт
12 февраля 2026, 15:35

В Украине завтра потеплеет до +15 градусов

12 февраля 2026, 15:35
иллюстративное фото: из открытых источников
В пятницу, 13 февраля, в Украине будет облачно, сыро и туманно. Большая вероятность дождей ожидается завтра на юге, в восточной части и в западных областях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

По ее словам, 13 февраля температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -2...+3 градуса, а в течение дня пятницы ожидается +2...+5 градусов, на юге +5...+9, в Крыму +10...+15 градусов.

В Киеве в пятницу ожидается облачная погода, туман, в течение дня около +4 градусов.

"15-16 февраля в Украину, по предварительным прогнозам, переместится активный циклон с юго-запада, который приведет к резкому усложнению погодных условий: дождь с переходом в мокрый снег и снег, сильные осадки, налипание мокрого снега, штормовой ветер. 16-18 февраля ожидается кратковременное похолодание", – подытожила Н.Диденко.

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в феврале. По прогнозам синоптиков, в начале месяца ожидается морозная погода, а затем придет потепление.

