Валерий Чалый
Члены МОК либо забыли историю возникновения Олимпийских игр в Греции, либо сознательно политизируют этот вопрос

Украинский спортсмен-скелетонист Владислав Гераскевич вышел на олимпийский трек в шлеме, где изображены погибшие в результате российского вторжения украинские атлеты
Его поддержали коллеги. Международный олимпийский комитет (МОК) запретил. Украинец не сдается, и получает все большую поддержку. И официальную, и неравнодушных людей.

Утверждаю, что члены МОК либо забыли историю возникновения Олимпийских игр в Греции, либо сознательно (что более вероятно) политизируют этот вопрос.

Дело в том, что ученые считают (и это сейчас – подавляющее мнение), что Олимпийские игры возникли из практики соревнований в честь погибших героев и воинов. Самым известным литературным примером является 23-я песня "Илиады" Гомера, где Ахилл устраивает игры в честь своего павшего собрата Патрокла.

Греческий воин мог соперничать на играх, чтя память собратьев, поскольку сама традиция античных атлетических соревнований тесно связана с погребальными играми (funeral games).

Для древнегреческого воина участие в соревнованиях, имитировавших боевые навыки (бег в полном вооружении, борьба, метание копья), было способом продемонстрировать силу и мужество, унаследованное от собратьев, и тем самым прославить их память.

Хотя Олимпийские игры официально проводились в честь Зевса, они сохраняли элементы культа героев. Победа атлета считалась "божественным светом", приносившим честь не только самому победителю, но и его семье, полису и погибшим товарищам.

Кроме общегреческих Олимпиад, существовали локальные игры, основанные как чествование погибших на войнах. К примеру, Истмийские и Немейские игры также имели корни в погребальных ритуалах.

Согласно взглядам того времени, соревнования были способом предотвратить гнев умерших и превратить энергию скорби в жизнеутверждающую демонстрацию силы общины.

Надеюсь, что украинские члены МОК, уважаемые члены МОК из других стран, напомнят коллегам об истоках Олимпийского движения.

Украина также должна занять четкую и твердую официальную позицию. Иначе на Паралимпийских играх в марте у нас будет еще более сложная ситуация.

Напомню, что израильские атлеты на каждой Олимпиаде чтят память 11 членов своей делегации, погибших в теракте 1972 года. С 2016 года это чествование (минута молчания) стало частью официальных мер МОК.

Со стороны США также хотелось бы получить солидарную поддержку, потому что у них такой же подход, как и у Украины – чествование погибших олимпийцев и паралимпийцев (см. ссылку на музей Олимпийских и Паралимпийских игр США, в котором целая экспозиция посвящена погибшим в войнах американцам – олимпийцам).

