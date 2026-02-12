08:08  12 февраля
Владимир Фесенко политолог info@regionews.ua
12 февраля 2026, 08:59

О выборах и референдуме в мае

12 февраля 2026, 08:59
Возможно, кого-то успокою, кого-то, напротив, разочарую. Но и выборов и референдума в мае не будет
Иллюстративное фото: из открытых источников
И к информации о том, что Президент Зеленский объявит 24 февраля проведение выборов и референдума, я отношусь крайне скептически. И вот мои доводы.

И выборы и референдум в Украине могут состояться только при согласовании мирного соглашения между Россией и Украиной при посредничестве США. На данный момент я не вижу никакой прямой предпосылки для такого мирного соглашения не то что до 24 февраля, а вообще в ближайшие месяцы.

Напротив, еще более вероятный сценарий состоит в том, что мирные переговоры в очередной раз зайдут в тупик. Если ключевой темой мирных переговоров и дальше будет территориальный вопрос и российское требование о выводе украинских войск из Донбасса, то тупик в мирных переговорах неизбежен.

С чем я могу согласиться, так это с тем, что в президентской команде могут быть планы по объединению президентских выборов и всеукраинского референдума об утверждении мирного соглашения. Но если не будет мирного соглашения, то, соответственно, не будет предмета для референдума. А если не будет прекращения боевых действий, невозможно будет провести нормальные выборы, да и референдум тоже.

Второй важный довод. Если даже будет достигнуто мирное соглашение, невозможно сразу начать избирательный процесс и выборы за 60 дней. На данный момент мы совершенно не готовы к каким-либо выборам, а также и референдуму, в организационном, техническом, финансовом и правовом смысле. Руководители Центральной Избирательной комиссии Украины и почти все эксперты по избирательному праву и избирательным процедурам утверждают, что для подготовки и проведения послевоенных выборов после прекращения военного положения нужно не менее полугода. Насколько мне известно, такое же мнение господствует и в рабочей группе, созданной Верховной Радой Украины для подготовки законодательных предложений для проведения послевоенных выборов.

Прежде, чем инициировать избирательный процесс, нужно сначала разобраться, сколько у нас осталось избирателей, которые могут принять участие в выборах, где они находятся и будут голосовать (это обновление Реестра избирателей). Далее нужно определять, сколько и где именно нужно создавать избирательные комиссии. Затем нужно найти людей для работы в этих комиссиях и провести их обучение.

Особенно сложно это будет сделать за границей. С каждой страной, где находится большое количество наших беженцев, нужно заключить соглашение о возможности создания избирательных участков вне дипломатических учреждений и содействия в организации и проведении наших выборов на территории этих стран. Мы никогда не проводили выборы с таким большим количеством наших избирателей за границей. И это требует очень сложной и достаточно продолжительной подготовительной работы. А параллельно нужно найти деньги на выборы (не менее 6 млрд грн), провести законодательные изменения, что при нынешней ситуации в Верховной Раде будет очень не просто и не скоро.

Что касается голосования в режиме онлайн, то и в экспертной и политической среде к этому относятся крайне критично. И уже упомянутая рабочая группа Верховной Рады не поддерживает эту идею.

Даже если будут очень спешить и все получится в порядке и своевременно, то, на мой субъективный взгляд, нужно не менее двух месяцев (а возможно и больше) на подготовительную работу и еще не менее двух месяцев на саму избирательную кампанию. И даже в этом случае будут большие риски организационных провалов, которые могут подвергнуть сомнению и легитимности этих выборов (и референдума также).

Также отмечу, что я не вижу никакой готовности к выборам (в том числе и в политтехнологическом плане) со стороны Офиса Президента Украины. Кто-то там может и рисует красивые презентации о подготовке президентских выборов и референдума, но никаких признаков реальной практической работы в этом направлении не наблюдается.

Поэтому выборы в мае – абсолютно нереальная история. И уже не в первый раз мы видим, что почтенные западные издания попадают в ловушку чрезмерного доверия к своим не слишком компетентным источникам, и даже не пытаются проверить сенсационную информацию или хотя бы оценить ее реалистичность.

gnews gnews
