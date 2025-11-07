Фото из открытых источников

В Украине завершается сезон реализации огурцов Это влияет на ценники

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Только за неделю цены на огурцы упали в среднем на 17%. Основным фактором называют резкое увеличение на рынке объемов овощей среднего и низкого качества. В то же время, по мнению экспертов, стоимость импортных огурцов будет падать из-за постепенного роста украинской продукции.

Если сравнивать с прошлым годом, то сейчас огурцы на Украине на 18% дешевле.

Сколько стоит килограмм огурцов на полках популярных супермаркетов:

Novus 159 гривен;

159 гривен; Metro 83,10 гривны;

83,10 гривны; АТБ 89,95 гривны;

89,95 гривны; Varus 129,90 гривны;

129,90 гривны; Сильпо 149 гривен.

Напомним, по статистике на август 2025 года в Украине цены выросли на 13,2%. При этом в прошлом месяце годовая инфляция составила 14,1%.