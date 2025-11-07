В Украине подешевел популярный овощ: сколько теперь нужно платить за килограмм
В Украине завершается сезон реализации огурцов Это влияет на ценники
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
Только за неделю цены на огурцы упали в среднем на 17%. Основным фактором называют резкое увеличение на рынке объемов овощей среднего и низкого качества. В то же время, по мнению экспертов, стоимость импортных огурцов будет падать из-за постепенного роста украинской продукции.
Если сравнивать с прошлым годом, то сейчас огурцы на Украине на 18% дешевле.
Сколько стоит килограмм огурцов на полках популярных супермаркетов:
- Novus 159 гривен;
- Metro 83,10 гривны;
- АТБ 89,95 гривны;
- Varus 129,90 гривны;
- Сильпо 149 гривен.
Напомним, по статистике на август 2025 года в Украине цены выросли на 13,2%. При этом в прошлом месяце годовая инфляция составила 14,1%.
