07 ноября 2025, 23:50

В Украине подешевел популярный овощ: сколько теперь нужно платить за килограмм

07 ноября 2025, 23:50
Фото из открытых источников
В Украине завершается сезон реализации огурцов Это влияет на ценники

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Только за неделю цены на огурцы упали в среднем на 17%. Основным фактором называют резкое увеличение на рынке объемов овощей среднего и низкого качества. В то же время, по мнению экспертов, стоимость импортных огурцов будет падать из-за постепенного роста украинской продукции.

Если сравнивать с прошлым годом, то сейчас огурцы на Украине на 18% дешевле.

Сколько стоит килограмм огурцов на полках популярных супермаркетов:

  • Novus 159 гривен;
  • Metro 83,10 гривны;
  • АТБ 89,95 гривны;
  • Varus 129,90 гривны;
  • Сильпо 149 гривен.

Напомним, по статистике на август 2025 года в Украине цены выросли на 13,2%. При этом в прошлом месяце годовая инфляция составила 14,1%.

