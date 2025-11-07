17:51  07 листопада
У Буковелі горить готель, евакуювали майже 100 людей
13:21  07 листопада
Вихідні в Україні очікуються туманними, хмарними, проте не холодними
10:55  07 листопада
У Дніпрі на вулицях вмирають собаки: що відбувається
07 листопада 2025, 23:50

В Україні подешевшав популярний овоч: скільки тепер треба платити за кілограм

07 листопада 2025, 23:50
Фото з відкритих джерел
В Україні завершується сезон реалізації огірків. Це впливає на цінники

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Лише за тиждень ціни на огірки впали в середньому на 17%. Основним фактором називають різке збільшення на ринку обсягів овочів середньої та низької якості. Водночас, на думку експертів, вартість імпортних огірків буде падати через поступове зростання української продукції.

Якщо порівнювати з минулим роком, то зараз в Україні огірки на 18% дешевше.

Скільки коштує кілограм огірків на полицях популярних супермаркетів:

  • Novus 159 гривень;
  • Metro 83,10 гривні;
  • АТБ 89,95 гривні;
  • Varus 129,90 гривні;
  • Сільпо 149 гривень.

Нагадаємо, за статистикою станом на серпень 2025 року в Україні ціни зросли на 13,2%. При цьому минулого місяця річна інфляція становила 14,1%.

