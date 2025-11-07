В Україні подешевшав популярний овоч: скільки тепер треба платити за кілограм
В Україні завершується сезон реалізації огірків. Це впливає на цінники
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Лише за тиждень ціни на огірки впали в середньому на 17%. Основним фактором називають різке збільшення на ринку обсягів овочів середньої та низької якості. Водночас, на думку експертів, вартість імпортних огірків буде падати через поступове зростання української продукції.
Якщо порівнювати з минулим роком, то зараз в Україні огірки на 18% дешевше.
Скільки коштує кілограм огірків на полицях популярних супермаркетів:
- Novus 159 гривень;
- Metro 83,10 гривні;
- АТБ 89,95 гривні;
- Varus 129,90 гривні;
- Сільпо 149 гривень.
Нагадаємо, за статистикою станом на серпень 2025 року в Україні ціни зросли на 13,2%. При цьому минулого місяця річна інфляція становила 14,1%.
