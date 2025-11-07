Фото з відкритих джерел

В Україні завершується сезон реалізації огірків. Це впливає на цінники

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Лише за тиждень ціни на огірки впали в середньому на 17%. Основним фактором називають різке збільшення на ринку обсягів овочів середньої та низької якості. Водночас, на думку експертів, вартість імпортних огірків буде падати через поступове зростання української продукції.

Якщо порівнювати з минулим роком, то зараз в Україні огірки на 18% дешевше.

Скільки коштує кілограм огірків на полицях популярних супермаркетів:

Novus 159 гривень;

159 гривень; Metro 83,10 гривні;

83,10 гривні; АТБ 89,95 гривні;

89,95 гривні; Varus 129,90 гривні;

129,90 гривні; Сільпо 149 гривень.

Нагадаємо, за статистикою станом на серпень 2025 року в Україні ціни зросли на 13,2%. При цьому минулого місяця річна інфляція становила 14,1%.