В Украине падают цены на подсолнечное масло: что происходит на внутреннем рынке

Подсолнечное масло в украинских портах подешевело на 35 USD/т. Это произошло только на менее двух недель

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

По словам аналитиков, существенное снижение цен происходит под влиянием удешевления пальмового масла. При этом эксперты добавили, что давление на цены оказывает мировое увеличение количества предложений растительного масла, в частности рапсового и подсолнечного, что характерно для данного этапа сезона.

По состоянию на 5 ноября цены спроса на подсолнечное масло в украинских портах в большинстве своем не превышают 1230 USD/т СРТ-порт, что ниже цен, озвученных 24 ноября, на 35 USD/т, когда фиксировался наибольший уровень цен за последние три года.

При этом максимальная стоимость подсолнечного масла в прошлом году в начале ноября составила 1140 USD/т СРТ-порт, а на аналогичную дату в 2023 году – 730 USD/т СРТ-порт.

Напомним, в течение первого полугодия Украина экспортировала 226,8 тысячи тонн мяса и птицы. Это на 0,5% больше, если сравнивать с первым полугодием прошлого года. Экспорт за январь-июнь составляет 537 миллионов долларов. Главными покупателями стали Нидерланды (22,5%), Саудовская Аравия (16,9%) и Великобритания (13,8%).