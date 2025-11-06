19:59  06 ноября
В результате атаки на Днепр повреждена многоэтажка, есть пострадавшие
17:15  06 ноября
В Киевской области суд оправдал российского оккупанта, которого обвиняли в мародерстве
16:22  06 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
UA | RU
UA | RU
06 ноября 2025, 23:30

В Украине падают цены на подсолнечное масло: что происходит на внутреннем рынке

06 ноября 2025, 23:30
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Подсолнечное масло в украинских портах подешевело на 35 USD/т. Это произошло только на менее двух недель

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

По словам аналитиков, существенное снижение цен происходит под влиянием удешевления пальмового масла. При этом эксперты добавили, что давление на цены оказывает мировое увеличение количества предложений растительного масла, в частности рапсового и подсолнечного, что характерно для данного этапа сезона.

По состоянию на 5 ноября цены спроса на подсолнечное масло в украинских портах в большинстве своем не превышают 1230 USD/т СРТ-порт, что ниже цен, озвученных 24 ноября, на 35 USD/т, когда фиксировался наибольший уровень цен за последние три года.

При этом максимальная стоимость подсолнечного масла в прошлом году в начале ноября составила 1140 USD/т СРТ-порт, а на аналогичную дату в 2023 году – 730 USD/т СРТ-порт.

Напомним, в течение первого полугодия Украина экспортировала 226,8 тысячи тонн мяса и птицы. Это на 0,5% больше, если сравнивать с первым полугодием прошлого года. Экспорт за январь-июнь составляет 537 миллионов долларов. Главными покупателями стали Нидерланды (22,5%), Саудовская Аравия (16,9%) и Великобритания (13,8%).

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
масло цены рынок
Цены на лук в Украине снова меняются: сколько теперь стоит килограмм
05 ноября 2025, 23:30
В Украине растут цены на фрукты: что больше всего подорожало за последнюю неделю
04 ноября 2025, 23:55
Как изменились цены на овощи в Украине за последнюю неделю: что стало дороже
03 ноября 2025, 23:50
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Рынок сливочного масла "штормит": что в Украине происходит с ценами
06 ноября 2025, 23:00
В Чехии со здания парламента сняли украинское знамя это сделал новоизбранный спикер Томио Окамура
06 ноября 2025, 22:36
"Даже стыдно сказать": певец Павел Зибров признался, были ли у него с женой ссоры из-за ревности
06 ноября 2025, 22:30
"А, может, я уже беременна": солистка группы KAZKA Александра Зарицкая намекнула на изменения в личной жизни
06 ноября 2025, 22:00
В Фастове пьяный водитель влетел в магазин
06 ноября 2025, 21:58
Мать нашла сына мертвым: в Закарпатье мужчина убил брата
06 ноября 2025, 21:50
Россияне имеют продвижение в Волчанске Харьковской области
06 ноября 2025, 21:39
Известная песня Сердючки наделала шум в России: дошло до извинений
06 ноября 2025, 21:29
12 тысяч евро за "поездку" за границу: на Прикарпатье разоблачили новую схему для уклонистов
06 ноября 2025, 21:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »