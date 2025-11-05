Цены на лук в Украине снова меняются: сколько теперь стоит килограмм
Уже несколько недель цены на лук в Украине меняются. Основной причиной называют снижение качества овощей
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
Эксперты отметили, что сейчас лук разделился на качественный и крайне некачественный. Поэтому стоимость продолжает падать. Аналитики объяснили, что такое может случаться, когда в отрасль "заходят" агарии, занимавшиеся другими направлениями и неправильно рассчитывающие площади посевов.
Пока в среднем килограмм лука в супермаркетах стоит:
- Auchan 7,99 гривны за килограмм;
- Novus 7,49 гривны за килограмм;
- Megamarket 8,90 гривны за килограмм;
- АТБ 7,95 гривны за килограмм;
- Сильпо 7,50 гривны за килограмм;
- Varus 7 гривен за килограмм.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за последний год в 2,2 раза подорожали яблоки. При этом эксперты прогнозируют, что популярный фрукт к концу года снова вырастет в цене.
В Украине растут цены на фрукты: что больше всего подорожало за последнюю неделюВсе новости »
04 ноября 2025, 23:55Как изменились цены на овощи в Украине за последнюю неделю: что стало дороже
03 ноября 2025, 23:50Больше экономят на сладостях: как изменились пищевые привычки украинцев во время войны, на что люди жалеют деньги
30 октября 2025, 23:50
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Украина сократила производство сливочного масла: почему ситуация сложна
05 ноября 2025, 23:50В Минэнерго объяснили, как Украина защищает энергетические объекты от российских дронов
05 ноября 2025, 22:20Патриарх Филарет встретился с митрополитом Эпифанием и отметил важность украинского языка
05 ноября 2025, 22:09Стало известно, сколько детей остаются в зоне принудительной эвакуации в Донецкой области
05 ноября 2025, 21:59Я хочу ошибаться в своих прогнозах, но считаю, что война только началась
05 ноября 2025, 21:46Отключение света 6 ноября: в Укрэнерго назвали графики
05 ноября 2025, 21:25Укрзализныця временно ограничила движение поездов в Донецкой области
05 ноября 2025, 21:19Россияне атаковали дронами город на Харьковщине, пострадали четыре человека
05 ноября 2025, 21:09В Покровске находится более тысячи гражданских, но их эвакуация невозможна
05 ноября 2025, 20:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все блоги »