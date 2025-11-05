Иллюстративное фото

Уже несколько недель цены на лук в Украине меняются. Основной причиной называют снижение качества овощей

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Эксперты отметили, что сейчас лук разделился на качественный и крайне некачественный. Поэтому стоимость продолжает падать. Аналитики объяснили, что такое может случаться, когда в отрасль "заходят" агарии, занимавшиеся другими направлениями и неправильно рассчитывающие площади посевов.

Пока в среднем килограмм лука в супермаркетах стоит:

Auchan 7,99 гривны за килограмм;

7,99 гривны за килограмм; Novus 7,49 гривны за килограмм;

7,49 гривны за килограмм; Megamarket 8,90 гривны за килограмм;

8,90 гривны за килограмм; АТБ 7,95 гривны за килограмм;

7,95 гривны за килограмм; Сильпо 7,50 гривны за килограмм;

7,50 гривны за килограмм; Varus 7 гривен за килограмм.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за последний год в 2,2 раза подорожали яблоки. При этом эксперты прогнозируют, что популярный фрукт к концу года снова вырастет в цене.