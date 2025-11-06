Иллюстративное фото

В октябре в Украине цены на сливочное масло несколько упали. Однако это произошло не из-за улучшения условий, а наоборот: производители вынуждены конкурировать еще больше и снижают цены.

Какие сейчас цены на сливочное масло в Украине

Auchan

Масло Крестьянское 72,5% (200 г) 100,50 гривны;

Масло Яготинское 73% (200 г) 114,60 гривны;

Megamarket

Масло Крестьянское 72,5% (200 г) 121,70 гривны;

Metro

Масло Крестьянское 72,5% (200 г) 134 гривны;

Масло Яготинское 73% (200 г) 116,48 гривны;

Novus

Масло Яготинское 73% (200 г) 114 гривен;

АТБ

Масло Яготинское 73% (200 г) 116,40 гривны.

Напомним, ранее эксперты рассказывали, что сейчас в Украине стабильно продают сливочное масло только те производители, которые готовы существенно снижать цены. При этом текущий уровень цен для большинства производителей убыточен. Особенно для тех, кто работает в сегменте масла вместе с обезжиренным сухим молоком или казеином.