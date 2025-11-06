19:59  06 ноября
В результате атаки на Днепр повреждена многоэтажка, есть пострадавшие
17:15  06 ноября
В Киевской области суд оправдал российского оккупанта, которого обвиняли в мародерстве
16:22  06 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
06 ноября 2025, 23:00

Рынок сливочного масла "штормит": что в Украине происходит с ценами

06 ноября 2025, 23:00
Иллюстративное фото
Из-за удорожания сырья ситуация со сливочным маслом в Украине нелегкая. Производители вынуждены делать большие скидки, что негативно влияет на прибыльность

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

В октябре в Украине цены на сливочное масло несколько упали. Однако это произошло не из-за улучшения условий, а наоборот: производители вынуждены конкурировать еще больше и снижают цены.

Какие сейчас цены на сливочное масло в Украине

Auchan

  • Масло Крестьянское 72,5% (200 г) 100,50 гривны;

  • Масло Яготинское 73% (200 г) 114,60 гривны;

Megamarket

  • Масло Крестьянское 72,5% (200 г) 121,70 гривны;

Metro

  • Масло Крестьянское 72,5% (200 г) 134 гривны;

  • Масло Яготинское 73% (200 г) 116,48 гривны;

Novus

  • Масло Яготинское 73% (200 г) 114 гривен;

АТБ

  • Масло Яготинское 73% (200 г) 116,40 гривны.

Напомним, ранее эксперты рассказывали, что сейчас в Украине стабильно продают сливочное масло только те производители, которые готовы существенно снижать цены. При этом текущий уровень цен для большинства производителей убыточен. Особенно для тех, кто работает в сегменте масла вместе с обезжиренным сухим молоком или казеином.

цены продукты
31 октября 2025
07 августа 2025
