19:12  12 сентября
В Киеве мужчина за час ограбил двух детей
16:49  12 сентября
Стрельба в автосервисе на Львовщине: стали известны новые подробности
16:05  12 сентября
В эти выходные в Украине будет переменная погода
UA | RU
UA | RU
12 сентября 2025, 21:25

В Украине за год цены выросли на 13,2%: что подорожало больше всего

12 сентября 2025, 21:25
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

По сравнению с прошлым годом по состоянию на август 2025 года в Украине цены выросли на 13,2%. При этом в прошлом месяце годовая инфляция составила 14,1%

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

В год продукты и безалкогольные напитки подорожали на 20,5%. В частности, больше всего подорожали яйца – на 74,3%. Фрукты выросли в цене на 47,5%, подсолнечное масло – на 28,7%, сливочное – на 26,9%. Мясо и мясопродукты прибавили 25,2%, молоко – 20%, сыры – 18,5%

Хлеб вырос в стоимости на 17,7%. Ценник на рыбу вырос на 14,5%. При этом макаронные изделия подорожали на 9,9%.

Овощи подешевели на 2,5%. Дешевле стал и сахар: на 8,4%.

Транспортные услуги по Украине подорожали на 12,3%. При этом топливо и смазки стали дороже на 6%.

Ранее сообщалось, что цены на "борщовый набор" снова изменились. В основном популярные овощи, такие как картофель и помидоры, дешевеют.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены подорожание
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
Польша изменила правила выплат украинцам
13 сентября 2025, 00:11
Бывшая жена Розового отреагировала на обвинение в растрате донатов
12 сентября 2025, 23:55
Украина импортировала 400 миллионов кубометров сжиженного газа из США
12 сентября 2025, 23:45
Зеленский заявил, что Украина готова делиться опытом с НАТО
12 сентября 2025, 23:29
"Дошел до конечной остановки": актер Андрей Фединчик рассказал, почему больше не в ВСУ
12 сентября 2025, 22:50
Украинцев предупредили об отключении мобильного интернета
12 сентября 2025, 22:43
"Я от этого цинизма просто выпала": актриса Екатерина Кузнецова призналась, что предлагал ей муж пропагандистки Симоньян
12 сентября 2025, 22:25
Россияне зашли в Купянск через газовую трубу
12 сентября 2025, 22:12
Россияне атакуют Украину "Шахедами", в ряде областей объявлена воздушная тревога
12 сентября 2025, 21:59
Дания выделила для Украины более 300 миллионов евро: на что пойдут деньги
12 сентября 2025, 21:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
Все публикации »
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Вадим Денисенко
Все блоги »