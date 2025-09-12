Иллюстративное фото

По сравнению с прошлым годом по состоянию на август 2025 года в Украине цены выросли на 13,2%. При этом в прошлом месяце годовая инфляция составила 14,1%

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

В год продукты и безалкогольные напитки подорожали на 20,5%. В частности, больше всего подорожали яйца – на 74,3%. Фрукты выросли в цене на 47,5%, подсолнечное масло – на 28,7%, сливочное – на 26,9%. Мясо и мясопродукты прибавили 25,2%, молоко – 20%, сыры – 18,5%

Хлеб вырос в стоимости на 17,7%. Ценник на рыбу вырос на 14,5%. При этом макаронные изделия подорожали на 9,9%.

Овощи подешевели на 2,5%. Дешевле стал и сахар: на 8,4%.

Транспортные услуги по Украине подорожали на 12,3%. При этом топливо и смазки стали дороже на 6%.

