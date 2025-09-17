Иллюстративное фото

Большинство украинцев отвергает "мирный план" России. Только 18% украинцев считают, что мир возможен уже в этом году

Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии, передает RegioNews.

76% украинцев верят в возможность победы над РФ, если Украина получит достаточно поддержки от международных партнеров. При этом 15% респондентов не полагают, что это возможно.

Также 76% респондентов полагают, что даже если США прекратят помощь, нужно продолжать сопротивление при поддержке Европы. "Мирный план" РФ большинство украинцев отвергает. Только 18% граждан полагают, что мир возможен уже в этом году.

"На фоне активизации переговорных усилий со стороны нынешней администрации США у многих зарубежных обозревателей возникло (забегая заранее – ошибочное) мнение, что якобы украинцы видят в этом завершение войны в ближайшее время. У нас, социологов и граждан Украины, такого наблюдения не было. И мы для проверки своих наблюдений задали вопрос, когда, по мнению украинцев, может завершиться война. Следовательно, только 18% украинцев ожидают, что война завершится к концу 2025 года. 27% говорят о 2026 году, 32% – о 2027 году и позже. Каждый четвертый респондент (23%) ответил "не знаю"", - говорят в КМИС.

Также 54% среди всех взрослых мужчин и женщин, сейчас не проходящих военную службу, готовы защищать Украину с оружием в руках.

Напомним, в июле 69% украинцев высказались за дипломатическое урегулирование конфликта, в то время как только 24% поддерживают идею продолжения боевых действий до окончательной победы.