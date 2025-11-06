Россияне массированно ударили дронами по Каменскому: восемь пострадавших
Ночью 6 ноября российские военные массированно атаковали беспилотниками в Днепропетровской области
Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.
В результате вражеской атаки пострадали 8 человек. В городе возникли несколько пожаров. Частично разрушены крыша и перекрытия в одном из четырехэтажных подъездов. Повреждены автомобили, а также инфраструктура и транспортное предприятие.
Россияне атаковали беспилотником и Петропавловскую громаду Синельниковского района – там загорелось здание коммунального предприятия.
По Никопольщине российская армия продолжала целить FPV-дронами и артиллерией. Атаковали Никополь и Покровскую громаду. Повреждены пятиэтажка, частный дом, линия электропередач.
По данным чиновника, силы ПВО ночью уничтожили в области 13 беспилотников.
Напомним, вечером 5 ноября оккупанты атаковали дронами Богодухов в Харьковской области. Число пострадавших возросло до пяти.