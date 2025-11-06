Фото: ОВА

Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

В результате вражеской атаки пострадали 8 человек. В городе возникли несколько пожаров. Частично разрушены крыша и перекрытия в одном из четырехэтажных подъездов. Повреждены автомобили, а также инфраструктура и транспортное предприятие.

Россияне атаковали беспилотником и Петропавловскую громаду Синельниковского района – там загорелось здание коммунального предприятия.

По Никопольщине российская армия продолжала целить FPV-дронами и артиллерией. Атаковали Никополь и Покровскую громаду. Повреждены пятиэтажка, частный дом, линия электропередач.

По данным чиновника, силы ПВО ночью уничтожили в области 13 беспилотников.

Напомним, вечером 5 ноября оккупанты атаковали дронами Богодухов в Харьковской области. Число пострадавших возросло до пяти.