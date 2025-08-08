Фото: иллюстративное

Об этом сообщает "Gallup", передает RegioNews.

Большинство граждан теперь выступают за скорейшее завершение войны с Россией путем переговоров, тогда как количество сторонников продолжения борьбы до полной победы значительно уменьшилось.

По данным исследования, проведенного в начале июля, 69% украинцев высказались за дипломатическое урегулирование конфликта, в то время как только 24% поддерживают идею продолжения боевых действий до окончательной победы. Эти показатели свидетельствуют о существенном изменении настроений населения по сравнению с прошлым годом. В 2022 году почти три четверти опрошенных (73%) были настроены на продолжение войны до победы, и только 22% предпочитали завершить конфликт переговорным путем.

Опрос показывает смену настроений среди украинцев

Несмотря на снижение поддержки войны, украинцы все еще считают, что ключевую роль в прекращении боевых действий должны сыграть страны Запада, в частности Европейский Союз, Великобритания и Соединенные Штаты. Большинство граждан сомневаются в скором разрешении конфликта, признавая, что мирный процесс будет длиться долго.

Напомним, президент Зеленский призвал к скорейшему завершению войны, подчеркнув важность условий безопасности для всей Европы. В то же время он отметил общее видение с Германией по достижению достойного мира.