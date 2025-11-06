Інформаційна втома: майже половина українців уникає новин про війну

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це йдеться у дослідженні Media Development Foundation "Інформаційна втома як вікно можливостей", передає RegioNews.

За словами аналітиків, уникнення здебільшого помірне.

Серед основних причин – психологічне та інформаційне перевантаження. Так, 36,9% опитаних зазначили, що новини викликають тривогу, а 54% – що отримують більше інформації, ніж можуть опрацювати.

Водночас 65,4% респондентів відчувають гордість за український спротив, а 63,5% – надію після успіхів ЗСУ.

У MDF наголошують, що уникнення новин – це радше захисна реакція, яка допомагає людям зберігати емоційну рівновагу.

Найбільш схильними до інформаційної втоми є молоді українці віком 18-24 роки – 65% із них визнають, що уникають новин про війну.

Натомість у регіонах, які найбільше постраждали від бойових дій – на сході та півдні України – більшість жителів (понад 50%) продовжують активно стежити за новинами.

Нагадаємо, за результатми опитування КМІС, 76% українців вірить у можливість перемоги над РФ, якщо Україна буде отримувати достатньо підтримки від міжнародних партнерів. При цьому 15% респондентів не думають, що це можливо.

Як відомо, раніше 69% українців висловилися за дипломатичне врегулювання конфлікту, у той час, як лише 24% підтримують ідею продовження бойових дій до остаточної перемоги.