08:10  06 листопада
Інформаційна втома: майже половина українців уникає новин про війну
08:24  06 листопада
Бійка між дітьми в Полтаві: 11-річного хлопчика побили в дендропарку
07:37  06 листопада
На Прикарпатті дві людини отруїлися чадним газом
UA | RU
UA | RU
06 листопада 2025, 08:10

Інформаційна втома: майже половина українців уникає новин про війну

06 листопада 2025, 08:10
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Протягом останніх шести місяців 46,2% українців уникали новин на тему війни

Про це йдеться у дослідженні Media Development Foundation "Інформаційна втома як вікно можливостей", передає RegioNews.

За словами аналітиків, уникнення здебільшого помірне.

Серед основних причин – психологічне та інформаційне перевантаження. Так, 36,9% опитаних зазначили, що новини викликають тривогу, а 54% – що отримують більше інформації, ніж можуть опрацювати.

Водночас 65,4% респондентів відчувають гордість за український спротив, а 63,5% – надію після успіхів ЗСУ.

У MDF наголошують, що уникнення новин – це радше захисна реакція, яка допомагає людям зберігати емоційну рівновагу.

Найбільш схильними до інформаційної втоми є молоді українці віком 18-24 роки – 65% із них визнають, що уникають новин про війну.

Натомість у регіонах, які найбільше постраждали від бойових дій – на сході та півдні України – більшість жителів (понад 50%) продовжують активно стежити за новинами.

Нагадаємо, за результатми опитування КМІС, 76% українців вірить у можливість перемоги над РФ, якщо Україна буде отримувати достатньо підтримки від міжнародних партнерів. При цьому 15% респондентів не думають, що це можливо.

Як відомо, раніше 69% українців висловилися за дипломатичне врегулювання конфлікту, у той час, як лише 24% підтримують ідею продовження бойових дій до остаточної перемоги.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна дослідження українці опитування новини інформаційна втома
Росіяни масовано вдарили дронами по Кам'янському: восьмеро постраждалих
06 листопада 2025, 07:55
Росіяни вдарили по Запорізькому району: виникли пожежі, травмована жінка
06 листопада 2025, 07:26
Мінус 1170 окупантів та 15 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога
06 листопада 2025, 07:15
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
У Запоріжжі викрили дезертира, який налагодив канал втечі військових за кордон
06 листопада 2025, 09:24
Сили ППО знешкодили 108 зі 135 російських дронів, які вночі атакували Україну
06 листопада 2025, 09:11
На Вінниччині рятувальники дістали з водойми тіло чоловіка
06 листопада 2025, 08:57
Дрони атакували Костромську ДРЕС у РФ – вибухи на одній із найбільших електростанцій окупантів
06 листопада 2025, 08:53
На Львівщині викрили чотирьох лікарів, які оформили фіктивний діагноз для уникнення мобілізації
06 листопада 2025, 08:49
Ґвалтував дітей та створював порнографію: на Вінниччині засудили таксиста
06 листопада 2025, 08:40
На Київщині вночі під час пожежі загинув чоловік
06 листопада 2025, 08:28
Бійка між дітьми в Полтаві: 11-річного хлопчика побили в дендропарку
06 листопада 2025, 08:24
Світ гойдається між крайнощами: популізм стає новою політичною нормою
06 листопада 2025, 08:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »