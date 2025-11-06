Россияне ударили по Запорожскому району: возникли пожары

Фото: ГСЧС

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

По одному адресу горел частный дом, по другому – хозяйственная постройка. Спасатели ГСЧС и пожарные местной пожарной охраны ликвидировали пожары.

Еще по одному адресу разрушен жилой дом без возгорания. Кроме того, взрывной волной повреждены соседние дома.

В результате вражеского удара получила травмы 37-летняя женщина. От госпитализации в больницу она отказалась.

Напомним, вечером 5 ноября оккупанты атаковали дронами Богодухов в Харьковской области. Число пострадавших возросло до пяти.