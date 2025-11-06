Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1170 оккупантов, шесть бронемашины и 15 артсистем. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли более 1 миллиона 147 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 06.11.25 ориентировочно составили:

Название

По последним данным аналитиков DeepState, враг пытался продвинуться вблизи села Привилья в Синельниковском районе, однако украинские подразделения отразили атаку на Покровском направлении, в том числе возле села Шахово. Генштаб ВСУ подтвердил, что окружение украинских частей в Покровске не зафиксировано.

Напомним, в Покровске украинские спецназовцы провели операцию по зачистке городской застройки от противника. На обнародованных кадрах видна работа тактической группы 3-го полка, которая действовала в непосредственной близости к врагу, демонстрируя слаженность и эффективность действий.