Контрактники "18-25" получат отсрочку от мобилизации: что известно

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №13574, дающий право на отсрочку от мобилизации военнослужащим, которые год служили по контракту по программе "18-25"

Об этом сообщает RegioNews .

За соответствующий законопроект проголосовали 283 народных депутата.

Документ предусматривает, что контрактники в возрасте 18–25 лет, не желающие продолжать службу, могут получить 12 месяцев отсрочки.

После этого срока их могут призвать снова.

Напомним, в Украине 1 ноября вступил в силу новый порядок оформления и продления отсрочок от мобилизации. По данным министра обороны Дениса Шмыгаля, более 720 тысяч отсрочок были автоматически продлены без необходимости дополнительных действий со стороны граждан, поскольку все необходимые данные уже имеются в государственных реестрах.

Ранее также сообщалось, что у Резерв+ теперь есть отсрочка для родителей, самостоятельно воспитывающих ребенка. Таким образом, уже доступны 10 типов онлайн-отсрочок.