16:25  04 ноября
В Тернопольской области мужчина подорвал себя гранатой
15:18  04 ноября
В Харькове таксиста оштрафовали на 5100 грн за отказ обслуживать на украинском языке
13:50  04 ноября
Завтра в Украине ожидается до +17 градусов, местами пройдут небольшие дожди
UA | RU
UA | RU
04 ноября 2025, 16:03

Контрактники "18-25" получат отсрочку от мобилизации: что известно

04 ноября 2025, 16:03
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №13574, дающий право на отсрочку от мобилизации военнослужащим, которые год служили по контракту по программе "18-25"

Об этом сообщает RegioNews .

За соответствующий законопроект проголосовали 283 народных депутата.

Документ предусматривает, что контрактники в возрасте 18–25 лет, не желающие продолжать службу, могут получить 12 месяцев отсрочки.

После этого срока их могут призвать снова.

Напомним, в Украине 1 ноября вступил в силу новый порядок оформления и продления отсрочок от мобилизации. По данным министра обороны Дениса Шмыгаля, более 720 тысяч отсрочок были автоматически продлены без необходимости дополнительных действий со стороны граждан, поскольку все необходимые данные уже имеются в государственных реестрах.

Ранее также сообщалось, что у Резерв+ теперь есть отсрочка для родителей, самостоятельно воспитывающих ребенка. Таким образом, уже доступны 10 типов онлайн-отсрочок.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ВР отсрочка законопроект мобилизация Контракт 18-24 контрактная служба война
Повесток станет больше: ТЦК могут получить доступ к базам налоговой службы
03 ноября 2025, 17:37
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Бил по разным частям тела: во Львове мужчина жестоко избил свою тещу во время ссоры
04 ноября 2025, 17:55
Сердце уже не билось: в Харьковской области медики спасли жизнь женщины
04 ноября 2025, 17:35
В Киеве обновили графики отключений света: появились новые ограничения для некоторых абонентов
04 ноября 2025, 17:27
В Тернопольской области многодетный отец подорвал себя гранатой после спора с женой
04 ноября 2025, 17:15
Зачем россиянам нужны летящие на 200 км КАБы: в ГУР дали ответ
04 ноября 2025, 17:05
В Ровенской области будут судить мужчину, который "заминировал" объект критической инфраструктуры ради шутки
04 ноября 2025, 16:51
В Тернопольской области мужчина подорвал себя гранатой
04 ноября 2025, 16:25
НАТО выделит $60 млрд в помощь Украине в 2026 году: куда пойдут средства
04 ноября 2025, 16:23
На Закарпатье задержан киевлянин, пытавшийся незаконно переправить через границу жителя Ужгорода
04 ноября 2025, 16:10
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Игорь Луценко
Вадим Денисенко
Валерий Пекар
Все блоги »