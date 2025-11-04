Контрактники "18-25" отримають відстрочку від мобілізації: що відомо

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №13574, який надає право на відстрочку від мобілізації військовослужбовцям, які рік служили за контрактом за програмою "18-25"

Про це повідомляє RegioNews.

За відповідний законопроєкт проголосували 283 народні депутати.

Документ передбачає, що контрактники віком 18–25 років, які не бажають продовжувати службу, можуть отримати 12 місяців відстрочки.

Після цього терміну їх можуть призвати знову.

Нагадаємо, в Україні 1 листопада набув чинності новий порядок оформлення і продовження відстрочок від мобілізації. За даними міністра оборони Дениса Шмигаля, понад 720 тисяч відстрочок було автоматично продовжено без необхідності додаткових дій з боку громадян, оскільки всі необхідні дані вже наявні в державних реєстрах.

Раніше також повідомлялося, що у Резерв+ тепер є відстрочка для батьків, які самостійно виховують дитину. Таким чином вже доступні 10 типів онлайн-відстрочок.