31 октября 2025, 12:09

У Резерв+ теперь есть отсрочка для родителей, самостоятельно воспитывающих ребенка

31 октября 2025, 12:09
Фото: Минобороны
Минобороны расширило перечень отсрочек в Резерв+

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

Теперь получить отсрочку онлайн могут родители и матери, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, если другой родитель умер или потерял родительские права.

Как получить отсрочку онлайн:

  1. Подайте запрос в приложении Резерв+.
  2. Система проверит наличие оснований в государственных реестрах.
  3. В случае подтверждения отсрочка предоставляется автоматически, а информация об этом появляется в электронном военном документе.

Процесс полностью автоматизирован: обычно длится от нескольких минут до нескольких часов, не требует сбора справок и посещения ТЦК. Резерв+ обеспечивает прозрачное решение без риска манипуляций.

Чтобы получить такую отсрочку, в ГРАГС должны быть актуальны данные о ребенке и смерти или лишении родительских прав другого родителя. Если этих сведений нет, следует подать соответствующие документы в любой удобный отдел ГРАГС.

Таким образом, в Резерв+ уже доступны 10 типов онлайн-отсрочек для следующих категорий:

10 типов онлайн-отсрочок в Резерв+

Напомним, с 1 ноября в Украине начинает действовать новая система оформления отсрочок от мобилизации, которая позволит подавать заявления через Центры предоставления административных услуг (ЦНАП).

31 октября 2025
