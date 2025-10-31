Фото: Минобороны

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

Теперь получить отсрочку онлайн могут родители и матери, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, если другой родитель умер или потерял родительские права.

Как получить отсрочку онлайн:

Подайте запрос в приложении Резерв+. Система проверит наличие оснований в государственных реестрах. В случае подтверждения отсрочка предоставляется автоматически, а информация об этом появляется в электронном военном документе.

Процесс полностью автоматизирован: обычно длится от нескольких минут до нескольких часов, не требует сбора справок и посещения ТЦК. Резерв+ обеспечивает прозрачное решение без риска манипуляций.

Чтобы получить такую отсрочку, в ГРАГС должны быть актуальны данные о ребенке и смерти или лишении родительских прав другого родителя. Если этих сведений нет, следует подать соответствующие документы в любой удобный отдел ГРАГС.

Таким образом, в Резерв+ уже доступны 10 типов онлайн-отсрочек для следующих категорий:

Напомним, с 1 ноября в Украине начинает действовать новая система оформления отсрочок от мобилизации, которая позволит подавать заявления через Центры предоставления административных услуг (ЦНАП).