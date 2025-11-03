16:48  03 ноября
03 ноября 2025, 17:37

Повесток станет больше: ТЦК могут получить доступ к базам налоговой службы

03 ноября 2025, 17:37
Фото: иллюстративное
В Украине расширяется система мобилизационного учета, что может существенно увеличить количество вручения повесток и упрощает процедуры отсрочки через цифровые сервисы

Об этом сообщает народный депутат Руслан Горбенко Главреду, передает RegioNews.

В Украине готовят очередные изменения в сфере мобилизации, которые могут оказать существенное влияние на порядок вручения повесток. ТЦК и СП вскоре могут получить доступ к базам налоговой службы. Речь идет о расширении возможностей проверки военнообязанных, в том числе тех, кто не состоит на учете, не проходил комиссию или имеет отсрочку. Ожидается, что благодаря автоматизации количество повесток может возрасти уже к концу года.

Интеграция системы "Резерв+" с налоговыми базами и реестрами избирателей позволит получать более полную информацию о гражданах, включая место жительства и официальную деятельность. В то же время, банковские счета остаются защищенными банковской тайной. Юристы отмечают, что это позволит государству идентифицировать подавляющее большинство военнообязанных и усилит контроль за соблюдением мобилизационного законодательства.

Параллельно в Украине уже действуют обновленные правила по отсрочкам. Они автоматически продлеваются с 1 ноября, а подать заявку можно через "Резерв+" или в ЦНАП. В ближайшее время в сервисе появятся новые категории отсрочок для одиноких родителей и лиц, ухаживающих за родственниками с инвалидностью.

Также идет реализация программы "Контракт 18-24" для привлечения молодежи в войска.

Ранее сообщалось о введении в Украине нового порядка оформления отсрочок от мобилизации, предусматривающего максимальную автоматизацию процесса и минимальное количество бюрократических процедур.

Напомним, с 1 ноября в Украине начинает действовать новая система оформления отсрочок от мобилизации, которая позволит подавать заявления через Центры предоставления административных услуг (ЦНАП).

Ранее также сообщалось, в Резерв+ теперь есть отсрочка для родителей, самостоятельно воспитывающих ребенка. Таким образом, уже доступны 10 типов онлайн-отсрочок.

