01 ноября 2025, 19:25

Новый порядок оформления отсрочек от мобилизации: более 720 тысяч продлены автоматически

01 ноября 2025, 19:25
Фото: из открытых источников
В Украине 1 ноября вступил в силу новый порядок оформления и продления отсрочок от мобилизации

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмигаль, передает RegioNews.

"Более 720 тысяч отсрочек уже продлено без дополнительных действий со стороны человека, ведь все нужные данные уже есть в государственных реестрах", – сообщил министр.

Шмигаль отметил, что более 80% обращений подаются через приложение Резерв+, без справок и личных визитов. А те, кто оформляет бумажные документы, теперь обращаются не в ТЦК, а в ЦНАПы. Только за 1 ноября ЦНАПы приняли около 4000 заявлений.

Министр призвал тех, кто имеет такую возможность, оформлять отсрочку именно через Резерв+, поскольку это быстрее и удобнее.

Напомним, с 1 ноября в Украине начинает действовать новая система оформления отсрочек от мобилизации, которая позволит подавать заявления через Центры предоставления административных услуг (ЦНАП).

Ранее также сообщалось, что у Резерв+ теперь есть отсрочка для родителей, самостоятельно воспитывающих ребенка. Таким образом уже доступны 10 типов онлайн-отсрочок.

Украина война мобилизация Минобороны Резерв+ отсрочка
