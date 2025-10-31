19:12  31 октября
В Житомирской области два автомобиля подорвались на минах, есть жертвы
15:04  31 октября
На Закарпатье с начала 2025 года в ЕС сбежали 15 пограничников
14:38  31 октября
Начало ноября удивит аномальной погодой: синоптикиня пообещала украинцам сюрпризы
31 октября 2025, 19:25

Оккупанты принудительно депортировали их в РФ: Украине удалось вернуть еще одну группу детей и подростков, среди них - сироты

31 октября 2025, 19:25
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Группа украинских детей и подростков, которых принудительно депортировали в РФ, удалось вернуть домой. Это воспитанники Новопетровской специальной школы в Николаевской области.

Об этом сообщает глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает RegioNews.

Во время оккупации части территории Николаевской области в 2022 году российские военные депортировали детей из Новопетровской специализированной школы. Среди них были дети, лишенные родительской опеки, и сироты.

Директор заведения пыталась уберечь детей от россиян. Она также отказалась от перемещения во временно оккупированный Крым и искала пути выезда детей в сторону подконтрольной Украине территории. Однако, когда россияне об этом узнали, они пришли с угрозами. Затем они принудительно переместили детей на левый берег Херсонщины на военных машинах, а затем через оккупированный Крым в РФ.

"Благодарю Офис Омбудсмана, Министерство иностранных дел и всех партнеров, которые присоединились к этому возвращению. Дети преодолели большой путь, чтобы наконец быть в Украине. В дальнейшем их ждет процесс реинтеграции и обучения в украинских учебных заведениях", - пишет Андрей Ермак.

Напомним, ранее Украине удалось вернуть еще одну группу детей с оккупированных территорий. Среди спасенных ребенок с инвалидностью, живший в оккупации без нужного лечения и лекарств годами.

дети оккупация депортация
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
"Исчезли" более полутора миллионов: в Одесской области разоблачили хищение средств на закупках для ВСУ
31 октября 2025, 19:40
В Житомирской области два автомобиля подорвались на минах, есть жертвы
31 октября 2025, 19:12
У Труханова просят Офис президента предоставить указ о прекращении его гражданства
31 октября 2025, 19:03
Во Львове врачи спасли 16-летнюю девушку с редкой опухолью
31 октября 2025, 18:59
Забрал деньги и исчез: в Житомирской области получил приговор псевдопродавец гаджетов
31 октября 2025, 18:55
Бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову избрали меру пресечения
31 октября 2025, 18:29
Украинские пограничники сняли положительное видео по случаю Хэллоуина
31 октября 2025, 17:59
На Полтавщине мужчина ударил сожительницу во время ссоры: она не выжила
31 октября 2025, 17:25
Переписывалась с дядей из "ДНР": в Днепре судили агентку РФ, которая "сливала" данные ВСУ
31 октября 2025, 16:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Виталий Сыч
