Оккупанты принудительно депортировали их в РФ: Украине удалось вернуть еще одну группу детей и подростков, среди них - сироты

Иллюстративное фото

Группа украинских детей и подростков, которых принудительно депортировали в РФ, удалось вернуть домой. Это воспитанники Новопетровской специальной школы в Николаевской области.

Об этом сообщает глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает RegioNews.

Во время оккупации части территории Николаевской области в 2022 году российские военные депортировали детей из Новопетровской специализированной школы. Среди них были дети, лишенные родительской опеки, и сироты.

Директор заведения пыталась уберечь детей от россиян. Она также отказалась от перемещения во временно оккупированный Крым и искала пути выезда детей в сторону подконтрольной Украине территории. Однако, когда россияне об этом узнали, они пришли с угрозами. Затем они принудительно переместили детей на левый берег Херсонщины на военных машинах, а затем через оккупированный Крым в РФ.

"Благодарю Офис Омбудсмана, Министерство иностранных дел и всех партнеров, которые присоединились к этому возвращению. Дети преодолели большой путь, чтобы наконец быть в Украине. В дальнейшем их ждет процесс реинтеграции и обучения в украинских учебных заведениях", - пишет Андрей Ермак.

Напомним, ранее Украине удалось вернуть еще одну группу детей с оккупированных территорий. Среди спасенных ребенок с инвалидностью, живший в оккупации без нужного лечения и лекарств годами.