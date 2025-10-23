09:26  23 октября
В Киеве вражеский "шахед" застрял в балконе многоэтажки
08:24  23 октября
Во Львовской области будут судить мужчину за дерзкое ограбление АЗС
00:30  23 октября
Вызвали скорую: певица Lida Lee попала в жесткое ДТП на съемках
23 октября 2025, 13:35

На оккупированном Запорожье детей вынуждают петь гимн РФ

23 октября 2025, 13:35
Скриншот: t.me/sprotyv_official
На оккупированных территориях россияне продолжают давить детей. Теперь в школах учащихся заставляют петь русский гимн

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Во временно оккупированных Мелитополе, Энергодаре и окрестных селах школьников заставляют начинать неделю с исполнения гимна РФ. По словам представителей движения сопротивления "Желтая лента", это происходит в так называемых "кадетских классах" на оккупированной территории Запорожской области.

"Дети жалуются, что представитель администрации (директор или зауч) почти всегда контролирует, чтобы все действительно пели, а не просто стояли", – отметили активисты.

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированных территориях россияне ужесточили проверки и обыски. В частности, давят на местных жителей за донаты ВСУ или критические сообщения в соцсетях.

