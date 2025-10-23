Скриншот: t.me/sprotyv_official

На оккупированных территориях россияне продолжают давить детей. Теперь в школах учащихся заставляют петь русский гимн

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Во временно оккупированных Мелитополе, Энергодаре и окрестных селах школьников заставляют начинать неделю с исполнения гимна РФ. По словам представителей движения сопротивления "Желтая лента", это происходит в так называемых "кадетских классах" на оккупированной территории Запорожской области.

"Дети жалуются, что представитель администрации (директор или зауч) почти всегда контролирует, чтобы все действительно пели, а не просто стояли", – отметили активисты.

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированных территориях россияне ужесточили проверки и обыски. В частности, давят на местных жителей за донаты ВСУ или критические сообщения в соцсетях.