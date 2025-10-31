Скриншот: t.me/andriyshTime

В Бердянск опрокинули усиленные подразделения росгвардии из Мариуполя и Донецка. Бердянск планируют использовать как основную "базу" для зачисток

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

По словам руководителя "Центра изучения оккупации" Петра Андрющенко, россияне за последнюю неделю значительно усилили свое присутствие в Бердянске. Этот город они планируют использовать в качестве "базы" для дальнейших "зачисток" на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Под видом "зачистки" будут проверять документы. Отмечается, что это сопровождалось насилием над местными жителями. После масштабных репрессий в Мариуполе и Донецке российские силовики готовятся к аналогичным операциям в Бердянске и других общинах Запорожской области.

Напомним, на оккупированных территориях россияне продолжают давить на детей. Теперь в школах учеников заставляют петь русский гимн. По словам представителей движения сопротивления "Желтая лента", это происходит в так называемых "кадетских классах" на оккупированной территории Запорожской области.