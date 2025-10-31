12:51  31 октября
В Киеве липовые деревья покрылись тысячами клопов: стоит ли волноваться жителям
09:50  31 октября
18-летний сын известной телеведущей и экс-депутата вступил в ряды ВСУ
08:29  31 октября
ДТП на Днепропетровщине: разбиты автомобили, пострадали пять человек
31 октября 2025, 11:35

На оккупированном Запорожье россияне готовят "зачистки" партизан

31 октября 2025, 11:35
Скриншот: t.me/andriyshTime
В Бердянск опрокинули усиленные подразделения росгвардии из Мариуполя и Донецка. Бердянск планируют использовать как основную "базу" для зачисток

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

По словам руководителя "Центра изучения оккупации" Петра Андрющенко, россияне за последнюю неделю значительно усилили свое присутствие в Бердянске. Этот город они планируют использовать в качестве "базы" для дальнейших "зачисток" на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Под видом "зачистки" будут проверять документы. Отмечается, что это сопровождалось насилием над местными жителями. После масштабных репрессий в Мариуполе и Донецке российские силовики готовятся к аналогичным операциям в Бердянске и других общинах Запорожской области.

Напомним, на оккупированных территориях россияне продолжают давить на детей. Теперь в школах учеников заставляют петь русский гимн. По словам представителей движения сопротивления "Желтая лента", это происходит в так называемых "кадетских классах" на оккупированной территории Запорожской области.

31 октября 2025
На Закарпатье с начала 2025 года в ЕС сбежали 15 пограничников
31 октября 2025, 15:04
В центре Полтавы выставили обломок сбитого "Шахеда"
31 октября 2025, 14:54
Бил и обижал сожительницу: 42-летнему жителю Житомирщины грозит до 2 лет заключения
31 октября 2025, 14:45
Начало ноября удивит аномальной погодой: синоптикиня пообещала украинцам сюрпризы
31 октября 2025, 14:38
Все больше украинцев верят, что Украина будет преуспевающей и станет членом ЕС
31 октября 2025, 14:19
В Киеве разоблачили 21-летнюю девушку, которая торговала наркотиками
31 октября 2025, 14:15
Незаконная вырубка дубов в шести областях: ГБР разоблачило масштабную схему экспорта древесины
31 октября 2025, 14:14
Украина уничтожила "Орешник" на территории РФ: Малюк раскрыл детали
31 октября 2025, 13:59
Кабмин вернул Министерству культуры старое название
31 октября 2025, 13:52
Секретная встреча в Мадриде: 35 стран проведут закрытый саммит по поддержке Украины
31 октября 2025, 13:43
