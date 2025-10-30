Иллюстративное фото

Удалось вернуть с временной оккупации 17-летнего парня. Он более двух лет жил под давлением россиян

Об этом сообщает глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает RegioNews.

17-летнему парню на оккупированной территории угрожали "подвалом" за малейшее проявление украинской идентичности. Кроме того, его принуждали учиться по российской программе. В школе русские навязывали пропаганду, а на улице он видел призывы вступать в русскую армию.

Не раз он пытался убежать, но сделать это не удавалось. Теперь удалось разработать безопасный маршрут и организовать для парня выезд.

"Сегодня он уже рядом с отцом, на свободной украинской земле, получает необходимую помощь и готовится начать новую жизнь без страха", - пишет Андрей Ермак.

Напомним, ранее Украине удалось вернуть еще одну группу детей с оккупированных территорий. Среди спасенных ребенок с инвалидностью, живший в оккупации без нужного лечения и лекарств годами.