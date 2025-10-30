17:43  30 октября
Россияне атаковали телебашню в центре Чернигова
17:35  30 октября
На Полтавщине в ТЦК произошла стрельба, есть раненые
17:27  30 октября
В Киеве на почте взорвалась посылка
30 октября 2025, 21:15

Угрожали подвалом и призывали идти в армию РФ: Украина вернула из оккупации еще одного подростка

30 октября 2025, 21:15
Иллюстративное фото
Удалось вернуть с временной оккупации 17-летнего парня. Он более двух лет жил под давлением россиян

Об этом сообщает глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает RegioNews.

17-летнему парню на оккупированной территории угрожали "подвалом" за малейшее проявление украинской идентичности. Кроме того, его принуждали учиться по российской программе. В школе русские навязывали пропаганду, а на улице он видел призывы вступать в русскую армию.

Не раз он пытался убежать, но сделать это не удавалось. Теперь удалось разработать безопасный маршрут и организовать для парня выезд.

"Сегодня он уже рядом с отцом, на свободной украинской земле, получает необходимую помощь и готовится начать новую жизнь без страха", - пишет Андрей Ермак.

Напомним, ранее Украине удалось вернуть еще одну группу детей с оккупированных территорий. Среди спасенных ребенок с инвалидностью, живший в оккупации без нужного лечения и лекарств годами.

Дети погибли, пока мать была в кафе: в Николаевской области судили женщину, которая оставила детей дома ради свидания
30 октября 2025, 20:40
Во Львовской области мужчина из-за ссоры напал на знакомого с ножом
30 октября 2025, 20:25
В Днепропетровской области 19-летний парень поджег авто за деньги
30 октября 2025, 19:55
Круглосуточные ограничения электроэнергии: в Укрэнерго предупредили украинцев о графиках отключений на 31 октября
30 октября 2025, 19:35
На Прикарпатье адвокат "продавал" инвалидность уклонистам и возможность служить в тылу
30 октября 2025, 18:55
Украинцев предупредили о важных изменениях в маршруте поезда Варшава-Киев
30 октября 2025, 18:45
Названа одна из возможных причин стрельбы в Кременчугском РТЦК в Полтавской области
30 октября 2025, 18:33
Задушил во время ссоры: на Волыни мужчина убил собственную жену
30 октября 2025, 18:20
В Кременчуге мужчина открыл огонь по военнослужащим ТЦК
30 октября 2025, 18:19
