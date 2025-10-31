19:12  31 жовтня
На Житомирщині два автомобілі підірвались на мінах, є жертви
15:04  31 жовтня
На Закарпатті від початку 2025 року до ЄС втекли 15 прикордонників
14:38  31 жовтня
Початок листопада здивує аномальною погодою: синоптикиня пообіцяла українцям сюрпризи
UA | RU
UA | RU
31 жовтня 2025, 19:25

Окупанти примусово депортували їх до РФ: Україні вдалось повернути ще одну групу дітей та підлітків, серед них - сироти

31 жовтня 2025, 19:25
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Групу українських дітей і підлітків, яких примусово депортували до РФ, вдалось повернути додому. Це вихованці Новопетрівської спеціальної школи на Миколаївщині

Про це повідомляє голова Офісу президента України Андрій Єрмак, передає RegioNews.

Під час окупації частини території Миколаївщини у 2022 році російські військові депортували дітей із Новопетрівської спеціалізованої школи. Серед них були діти, які позбавлені батьківського піклування, та сироти.

Директорка закладу намагалась вберегти дітей від росіян. Вона також відмовилася від переміщення до тимчасово окупованого Криму й шукала шляхи виїзду дітей у бік підконтрольної Україні території. Проте коли росіяни про це дізнались, вони прийшли з погрозами. Потім вони примусово перемістили дітей на лівий берег Херсонщини на військових машинах, а потім — через окупований Крим до РФ.

"Дякую Офісу Омбудсмана, Міністерству закордонних справ та всім партнерам, які долучилися до цього повернення. Діти подолали великий шлях, щоб нарешті бути в Україні. Надалі їх чекає процес реінтеграції та навчання в українських закладах освіти", - пише Андрій Єрмак.

Нагадаємо, раніше Україні вдалося повернути ще одну групу дітей з окупованих територій. Серед врятованих дитина з інвалідністю, яка жила в окупації без потрібного лікування та ліків роками.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
діти окупація депортація
На окупованому Запоріжжі росіяни готують "зачистки" партизан
31 жовтня 2025, 11:35
Погрожували підвалом та закликали йти до армії РФ: Україна повернула з окупації ще одного підлітка
30 жовтня 2025, 21:15
На окупованому Запоріжжі дітей змушують співати гімн РФ
23 жовтня 2025, 13:35
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
У США дали дозвіл на передачу Україні ракет Tomahawk
31 жовтня 2025, 20:53
Секрети кіберспортсменів: як оптимізувати ПК для максимальної швидкості
31 жовтня 2025, 20:40
На Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу загинула жінка
31 жовтня 2025, 20:27
Відключення світла 1 листопада: українців попередили про обмеження - які графіки
31 жовтня 2025, 20:20
Українські військові можуть подати рапорт на додаткову відпустку онлайн
31 жовтня 2025, 20:17
На Харківщині судили медсестру, яка заробила на оформленні інвалідності 200 тисяч
31 жовтня 2025, 19:55
"Зникли" більш ніж півтора мільйона: на Одещині викрили розкрадання коштів на закупівлях для ЗСУ
31 жовтня 2025, 19:40
На Житомирщині два автомобілі підірвались на мінах, є жертви
31 жовтня 2025, 19:12
У Труханова просять Офіс президента надати указ про припинення його громадянства
31 жовтня 2025, 19:03
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Віталій Сич
Всі блоги »