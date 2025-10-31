Окупанти примусово депортували їх до РФ: Україні вдалось повернути ще одну групу дітей та підлітків, серед них - сироти

Ілюстративне фото

Групу українських дітей і підлітків, яких примусово депортували до РФ, вдалось повернути додому. Це вихованці Новопетрівської спеціальної школи на Миколаївщині

Про це повідомляє голова Офісу президента України Андрій Єрмак, передає RegioNews.

Під час окупації частини території Миколаївщини у 2022 році російські військові депортували дітей із Новопетрівської спеціалізованої школи. Серед них були діти, які позбавлені батьківського піклування, та сироти.

Директорка закладу намагалась вберегти дітей від росіян. Вона також відмовилася від переміщення до тимчасово окупованого Криму й шукала шляхи виїзду дітей у бік підконтрольної Україні території. Проте коли росіяни про це дізнались, вони прийшли з погрозами. Потім вони примусово перемістили дітей на лівий берег Херсонщини на військових машинах, а потім — через окупований Крим до РФ.

"Дякую Офісу Омбудсмана, Міністерству закордонних справ та всім партнерам, які долучилися до цього повернення. Діти подолали великий шлях, щоб нарешті бути в Україні. Надалі їх чекає процес реінтеграції та навчання в українських закладах освіти", - пише Андрій Єрмак.

Нагадаємо, раніше Україні вдалося повернути ще одну групу дітей з окупованих територій. Серед врятованих дитина з інвалідністю, яка жила в окупації без потрібного лікування та ліків роками.