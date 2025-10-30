Из-за обстрела на Николаевщине поезда будут курсировать с задержками
В результате вражеского обстрела в Николаевской области зафиксировано обесточивание. Для обеспечения движения резервные тепловозы уже выведены на маршруты
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.
Отмечается, что пассажирские поезда в регионе будут курсировать с задержками, в частности:
- 127 Запорожье – Львов;
- 128 Львов – Запорожье;
- 51 Одесса – Запорожье;
- 7 Харьков – Одесса;
- 53 Днепр – Одесса.
Как известно, в Украине из-за массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру в большинстве регионов введены аварийные отключения электроэнергии.
Напомним, в ночь на 30 октября россияне в очередной раз совершили комбинированную атаку на Украину, применив дроны, баллистические и крылатые ракеты, а также аэробалистические ракеты типа "Кинжал". Взрывы раздавались в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Херсонской, Ивано-Франковской и Запорожье.