Удар по энергетике: в Украине введены аварийные отключения электроэнергии

В Украине из-за массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру в большинстве регионов введены аварийные отключения электроэнергии

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго", передает RegioNews.

В компании отметили, что восстановительные работы начнутся сразу, как это позволит ситуация безопасности.

"Аварийные отключения будут упразднены после стабилизации ситуации в энергосистеме", – говорится в сообщении.

Также в "Укрэнерго" призвали потребителей при наличии электроэнергии пользоваться ею экономно.

Напомним, в ночь на 30 октября россияне в очередной раз совершили комбинированную атаку на Украину, применив дроны, баллистические и крылатые ракеты, а также аэробалистические ракеты типа "Кинжал". Взрывы раздавались в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Херсонской, Ивано-Франковской и Запорожье.