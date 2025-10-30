Иллюстративное фото: из открытых источников

Российские военные ударили ракетой по Днепру. Попали в предприятие

Об этом сообщил в.и.о начальника ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

"Враг атаковал Днепр ракетой. Ее направил на предприятие. Погибших и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Кроме того, дронами россияне попали по Покровской и Николаевской громадам Синельниковского района. Возникли пожары. Повреждены инфраструктура и частные дома. Пострадавших нет.

По Никопольщине российская армия избивала FPV-дронами и артиллерией. Страдали райцентр, Марганецкая, Покровская и Мировская громады. К счастью, без жертв.

Чиновник добавил, что ночью 30 октября силы ПВО сбили в небе над Днепропетровщиной 22 беспилотника.

Напомним, в ночь на 30 октября российская армия нанесла по Запорожью по меньшей мере 20 БпЛА и 8 ракетных ударов. В результате обстрела разрушены несколько этажей общежития. Пострадали 11 человек .